Вашингтон и Багдад договорились о сокращении американского контингента в Ираке

12.06.2020, 7:30, Новости дня

Соединенные Штаты в ближайшие месяцы продолжат сокращать военное присутствие в Ираке и будут обсуждать с Багдадом статус оставшихся в стране американских военнослужащих, следует из совместного заявления двух стран по итогам переговоров в рамках начавшегося в четверг стратегического диалога.

«Две страны признали, что в свете значительного прогресса в деле устранения угрозы со стороны ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство») в ближайшие месяцы США продолжат сокращать свои силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус оставшихся сил, в то время когда обе страны концентрируются на развитии двусторонних отношений в области безопасности, основанных на общих интересах», – передает ТАСС текст документа, распространенного пресс-службой Госдепартамента США.

«Правительство Ирака привержено защите военнослужащих международной коалиции, а также иракских объектов, где они размещены, в соответствии с международным правом и отдельными договоренностями об их присутствии, которые будут определены обеими странами», – говорится в документе.

«США вновь заявили, что не стремятся к постоянному военному присутствию в Ираке и не просят постоянных [военных] баз», – отмечается в заявлении.

Переговоры проходили в режиме видеоконференции. Американскую делегацию возглавил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

Помимо безопасности и борьбы с терроризмом, стороны обсудили вопросы экономики, энергетики, политики и культуры. В частности, «две страны признали огромные экономические проблемы, стоящие перед Ираком в связи с двумя кризисами – пандемией и падением цен на нефть».

«США обсудили вопрос предоставления экономических советников для работы непосредственно с правительством Ирака в целях содействия международной поддержке усилий Ирака в области реформ», – сказано в заявлении. Кроме этого, стороны обсудили планы возвращения Ираку «важных политических архивов» и артефактов.

«Две стороны подтвердили важность стратегических отношений и свою решимость предпринять соответствующие шаги для их укрепления в интересах обеих стран и в целях достижения безопасности, стабильности и процветания в регионе. <…> Правительства двух стран с нетерпением ждут подробного обсуждения вышеуказанных вопросов на заседании Высшего координационного комитета по стратегическому диалогу в Вашингтоне, вероятно, в июле», – подчеркивается в документе.

Напомним, в четверг район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу.

С начала 2020 года район американского посольства в Багдаде неоднократно подвергался ракетному обстрелу. После очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада в МИД РФ заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос по выводу контингента США из Ирака.

В январе парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.