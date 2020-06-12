 

Вашингтон и Багдад договорились о сокращении американского контингента в Ираке

12.06.2020, 7:30, Новости дня

Соединенные Штаты в ближайшие месяцы продолжат сокращать военное присутствие в Ираке и будут обсуждать с Багдадом статус оставшихся в стране американских военнослужащих, следует из совместного заявления двух стран по итогам переговоров в рамках начавшегося в четверг стратегического диалога.

«Две страны признали, что в свете значительного прогресса в деле устранения угрозы со стороны ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство») в ближайшие месяцы США продолжат сокращать свои силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус оставшихся сил, в то время когда обе страны концентрируются на развитии двусторонних отношений в области безопасности, основанных на общих интересах», – передает ТАСС текст документа, распространенного пресс-службой Госдепартамента США.

«Правительство Ирака привержено защите военнослужащих международной коалиции, а также иракских объектов, где они размещены, в соответствии с международным правом и отдельными договоренностями об их присутствии, которые будут определены обеими странами», – говорится в документе.

«США вновь заявили, что не стремятся к постоянному военному присутствию в Ираке и не просят постоянных [военных] баз», – отмечается в заявлении.

Переговоры проходили в режиме видеоконференции. Американскую делегацию возглавил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

Помимо безопасности и борьбы с терроризмом, стороны обсудили вопросы экономики, энергетики, политики и культуры. В частности, «две страны признали огромные экономические проблемы, стоящие перед Ираком в связи с двумя кризисами – пандемией и падением цен на нефть».

«США обсудили вопрос предоставления экономических советников для работы непосредственно с правительством Ирака в целях содействия международной поддержке усилий Ирака в области реформ», – сказано в заявлении. Кроме этого, стороны обсудили планы возвращения Ираку «важных политических архивов» и артефактов.

«Две стороны подтвердили важность стратегических отношений и свою решимость предпринять соответствующие шаги для их укрепления в интересах обеих стран и в целях достижения безопасности, стабильности и процветания в регионе. <…> Правительства двух стран с нетерпением ждут подробного обсуждения вышеуказанных вопросов на заседании Высшего координационного комитета по стратегическому диалогу в Вашингтоне, вероятно, в июле», – подчеркивается в документе.

Напомним, в четверг район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу.

С начала 2020 года район американского посольства в Багдаде неоднократно подвергался ракетному обстрелу. После очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада в МИД РФ заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос по выводу контингента США из Ирака.

В январе парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Путин дал оценку попыткам обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны

14.05 / Четверть заявок бизнеса на субсидию по МРОТ оказалась не соответствующей критериям

20.04 / Мишустин упростил беспошлинный ввоз в Россию медтоваров для борьбы с COVID-19

12.05 / Путин назначил нового замглавы СК

01.06 / Памфилова: Проголосовать по поправкам будет безопаснее, чем сходить в магазин

13.05 / Схрон с гранатами и взрывчаткой обнаружили в лесу во Владивостоке

10.04 / На еще одном американском авианосце зафиксирована вспышка коронавируса

11.06 / Косачев предупредил США об ухудшении отношений с Россией из-за новых санкций

02.06 / Дезинфекция амурского Шимановска завершена

10.04 / Специалистами была предложена система, которая может стать основой для создания оптического транзистора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска