Врач рассказала об опасности холодных рук и ног

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12.06.2020, 7:30, Разное

Российский доктор медицинских наук и профессор Светлана Трофимова пояснила о том, что холодные руки и ноги могут сигнализировать об ослаблении иммунитета. Опасность данного симптома заключается в нарушении кровообращения на фоне заболевания.
Медик отметила, что спровоцировать болезнь, из-за которой руки и ноги становятся холодными, могут вирусы или бактерии. Из-за недуга организм перераспределяет ток крови, чтобы обеспечить ею жизненно важные органы. Однако это приводит к ослаблению иммунитета. Другими признаками данного симптома Светлана Трофимова назвала конъюнктивит, покраснение и сухость глаз, регулярную усталость и апатию.

При появлении всех этих признаков или нескольких врач посоветовала сделать иммунограмму, которая позволит установить, насколько эффективно функционирует иммунная система. По словам Светланы Трофимовой, ослабление иммунитета может происходить из-за чрезмерного приема антибиотиков, когда организм становится менее восприимчивым к проникновению вирусов или бактерий.



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