В Калифорнии ликвидирован стрелявший по полиции злоумышленник

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12.06.2020, 7:13, Новости дня

В американском штате Калифорния сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину, который ранил четырех стражей порядка и убил местного жителя.

Стрельбу в городе Пасо-Роблес открыл в минувшую среду 26-летний Мэйсон Лира, убивший местного жителя и тяжело ранивший помощника шерифа. Нападавший с места происшествия скрылся, а на следующий день он ранил еще трех правоохранителей, принимавших участие в его поисках. Во время завязавшейся перестрелки Лира был убит, сообщает ТАСС.

В последние недели в США произошли несколько нападений на сотрудников полиции. Особое внимание СМИ они привлекают из-за того, что с конце мая в ряде американских штатов продолжаются акции протеста, во время которых происходили столкновения с полицией, а также массовые случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, при задержании которого полицейские использовали удушающий прием.



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