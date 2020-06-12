Космонавты Иванишин и Вагнер с МКС поздравили соотечественников с Днем России

12.06.2020, 7:08, Новости дня

Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции (МКС) поздравили всех соотечественников с Днем России.

«Этот праздник символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно строит настоящее», – сказал Иванишин в видеопоздравлении, которое размещено на сайте Роскосмоса.

В свою очередь Вагнер пожелал всем терпения, успеха, достижения поставленных целей. «Пусть вас окружают любовь, счастье и мир, спокойствие, благополучие и согласие», – отметил космонавт.

«Для каждого из нас РФ – это наша родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди», – подчеркнул Вагнер. Он добавил, что именно эти ценности будут объединять граждан, мотивировать к совершению дел и поступков на благо любимой страны.

Кроме Иванишина и Вагнера, на борту МКС находятся астронавты НАСА Крис Кэссиди, Даглас Херли и Роберт Бенкен.

Напомним, в День РФ на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям РФ – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Ранее с Днем РФ россиян от лица правительства США и американского народа поздравил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.