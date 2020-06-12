 

Космонавты Иванишин и Вагнер с МКС поздравили соотечественников с Днем России

12.06.2020, 7:08, Новости дня

Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции (МКС) поздравили всех соотечественников с Днем России.

«Этот праздник символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно строит настоящее», – сказал Иванишин в видеопоздравлении, которое размещено на сайте Роскосмоса.

В свою очередь Вагнер пожелал всем терпения, успеха, достижения поставленных целей. «Пусть вас окружают любовь, счастье и мир, спокойствие, благополучие и согласие», – отметил космонавт.

«Для каждого из нас РФ – это наша родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди», – подчеркнул Вагнер. Он добавил, что именно эти ценности будут объединять граждан, мотивировать к совершению дел и поступков на благо любимой страны.

Кроме Иванишина и Вагнера, на борту МКС находятся астронавты НАСА Крис Кэссиди, Даглас Херли и Роберт Бенкен.

Напомним, в День РФ на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям РФ – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Ранее с Днем РФ россиян от лица правительства США и американского народа поздравил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Россия приостановит вывоз зерна во все страны, кроме ЕАЭС

03.06 / В сепаратистской “ЛНР” русский язык признали единственным государственным

21.04 / Максимальное пособие по безработице могут получить более 3,2 млн россиян

18.04 / Тедеско и Каррера поздравили “Спартак” с днем рождения

07.06 / В Минске полторы тысячи людей собрались, чтобы поставить подписи за альтернативных кандидатов в президенты

01.06 / Россиянин Дубов проиграл Накамуре первый матч финала Lindores Abbey Rapid Challenge

24.04 / Путин пошутил о снижении ключевой ставки ЦБ

30.04 / Рубль вырос к доллару и евро

10.04 / АКОРТ предупредил о возможном дефиците товаров из-за мер против коронавируса

14.05 / В России будут выдавать вид на жительство при покупке недвижимости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска