 

ФСБ заявила о предотвращении взрыва на рынке в Симферополе. Задержанные якобы связаны с украинскими “радикалами”

12.06.2020, 7:00, Новости дня

Федеральная служба безопасности России заявила, что предотвратила теракт на рынке в оккупированном Симферополе, об этом 10 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Российские силовики задержали пятерых граждан России. У них якобы изъяли самодельную взрывчатку, стрелковое и холодное оружие, боеприпасы и средства связи. 

Задержанные “пропагандировали в сети интернет идеологию терроризма и экстремизма”, а также поддерживали связь “с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины”, сообщили в ФСБ.

Экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в интервью изданию “ГОРДОН” назвал якобы предупрежденный теракт инцидентом, который Россия может использовать как casus belli – формальный повод для развязывания войны с Украиной.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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