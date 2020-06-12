 

Котировки акций в Гонконге упали вслед за биржевым обвалом в США

12.06.2020, 6:53, Новости дня

Вслед за обвалом на американском фондовом рынке, где индекс Dow Jones в четверг рухнул на 6,9%, торги на Гонконгской фондовой бирже открылись в пятницу заметным падением котировок, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Hang Seng на открытии торгов опустился на 559 пунктов (2,29%) – до значения 23 920. Отрицательной динамикой на Гонконгской фондовой бирже оказались охвачены все «голубые фишки» за исключением китайского гиганта молочной продукции Mengniu Dairy. Наибольшие потери несут держатели активов, связанных с сырьем, финансами, высокотехнологичным экспортом. На 4,75% подешевели акции Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC) – до 8,82 гонконгских долларов за бумагу, передает ТАСС.

«Участники рынка обеспокоены по поводу второй волны пандемии COVID-19, а также мрачными прогнозами Федеральной резервной системы для экономики США», – отметил гонконгский финансовый аналитик Френсис Лунь.

«Страх перед дальнейшим всплеском количества инфицирований коронавирусом стал ключевым фактором для массовых распродаж акций», – считает главный стратег компании JPMorgan Asset Management’s Тай Хуэй. Он также обратил внимание на несоответствие состояния фондового рынка и экономической реальности. «Инвесторы задаются вопросом, когда реальность ударит по рынкам», – добавил он.

В отрицательной зоне также проходят утренние торги на фондовых площадках материкового Китая, Тайваня, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Вьетнама.

Напомним, в четверг появились данные о начале второй волны коронавируса в США. В тот же день число выявленных случаев коронавируса в США превысило 2 млн человек.

Ранее глава американского центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предсказал «немыслимо тяжелую» вторую волну коронавируса в США.



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