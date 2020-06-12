Посетитель бара сообщил о «непотребном состоянии» Михаила Ефремова в день аварии

12.06.2020, 6:53, Разное

Посетитель столичного бара Ulysses, где перед аварией мог совершать распитие спиртных напитков Михаил Ефремов, пояснил «Пятому каналу», как в тот день выглядел актер. Кроме того, он сообщил, что артист был частым гостем в этом заведении, а его внешний вид иногда был «непотребным».

По словам посетителя, бар Ulysses Михаил Ефремов в день аварии посещал дважды. Первый раз он заехал туда утром и пробыл полчаса. Второй раз актер пришел в бар уже в 21.03, через полчаса он его покинул, а позднее стало известно, что у хозяина заведения отсутствуют видеозаписи, поскольку их изъяли в рамках следствия. ДТП актер мог совершить сразу после выхода из бара.

Очевидец отметил, что Михаил Ефремов на правах частого гостя имел в баре Ulysses открытый счет. С порога он мог крикнуть, чтобы ему налили алкоголь, даже будучи в «непотребном состоянии». Так, он мог прийти с расстегнутой ширинкой и в глубоком опьянении. Но никто на него не обижался, поскольку актер выглядел дружелюбно, иногда он приходил в бар с коллегами по театру.