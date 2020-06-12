Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на Парад Победы

12.06.2020, 6:48, Новости дня

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал решение не приглашать Зеленского на Парад Победы в Москве.

«Не было ни одного основания приглашать Зеленского на Парад Победы. Были все основания этого не делать. Более того: приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее на вопрос о том, отправлялось ли Зеленскому приглашение принять участие в параде Победы в Москве, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «Нет, насколько я знаю, не отправлялось».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве.

В День РФ на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям РФ – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.