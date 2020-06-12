Гудбай, Америка? Рано прощаться

12.06.2020, 6:42, Разное

Мирные протесты продолжаются, ночные погромы сходят на нет.

Отмена комендантского часа

В Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Атланте и других городах был отменен комендантский час, а Дональд Трамп распорядился вывести из Вашингтона подразделения Национальной гвардии, предупредив: если беспорядки возобновятся, гвардейцы вернутся. В минувшие выходные в Вашингтоне, Нью-Йорке и многих других, в том числе малых, городах Америки прошли мирные демонстрации против расизма и жестокости полиции.

«Я немедленно снимаю комендантский час, — написал в своем твиттере мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, — вчера и сегодня (суббота и воскресенье — А. П.) мы наблюдали самое лучшее, что представляет из себя наш город». Либеральный мэр говорит о массовых, но исключительно мирных протестах.

8 июня в Нью-Йорке начала действовать так называемая «первая фаза» открытия города после пандемии: возобновление работы предприятий, магазинов, мест массовых увеселений и т. д. Конечно, стараются учитывать специальные правила «социального дистанцирования», но, как говорится, «процесс пошел». Кстати, эксперты-вирусологи смотрят на массовые протесты и одновременно «возврат к обычной жизни» как на серьезную угрозу нового распространения коронавируса, но, похоже, для американского общества уже нет возможностей и сил оставаться по домам. А дальше — каждый сам принимает меры личной безопасности.

Останки афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате действий полиции Миннеаполиса две недели тому назад, во вторник будут кремированы в Хьюстоне — городе, где Флойд родился.

Перед этим должна состояться встреча родственников погибшего афроамериканца с Джо Байденом — соперником Трампа на ноябрьских выборах.

Президент ранее заявлял, что он не планировал присутствовать на похоронах.

Большинство членов городского совета Миннеаполиса (9 из 12) в минувшее воскресенье проголосовало за роспуск местного полицейского управления. Мэр города Джейкоб Фрей, которого Трамп называл «леваком и слабаком», собирался проводить реформы, но не хотел полного роспуска полицейского управления. Естественный вопрос: кто будет взамен поддерживать порядок на улицах, которые свежо помнят недавние ночные погромы и мародерство.

Портрет погибшегоафроамериканца Джорджа Флойда. ФОто: Reuters

Члены конгресса из Демократической партии на Капитолийском холме провели свою акцию памяти Джорджа Флойда, Брионны Тэйлор и других афроамериканцев, погибших в результате действий полиции.

Они встали на одно колено и молчали в течение 8 минут 46 секунд — того времени, когда офицер Шовен держал колено на шее Флойда.

В воскресном марше в Вашингтоне под лозунгом «Жизни черных важны» принял участие сенатор-республиканец из штата Юта Митт Ромни, единственный из однопартийцев Трампа, голосовавший в Сенате за его импичмент. Именно Ромни Трамп посвятит свое первое твиттер-сообщение на этой неделе. «Потрясающая искренность, что за парень. Трудно поверить, с таким политическим талантом его цифры (рейтинга) так плохо «обанкротились» в Юте!»

Американские СМИ вспоминают, что в 2016 году Трамп рассматривал Ромни в качестве кандидата на пост госсекретаря и проводил с ним беседу по этому поводу, а теперь рейтинги сенатора в его штате выше, чем у президента в масштабах страны. Согласно опросу UtahPolicy.com/KUTV 2News, опубликованному на прошлой неделе, 56% избирателей Юты одобряют действия Ромни, а рейтинг поддержки Трампа составляет менее 50%. Телеканал CNN сообщил, что

рейтинг Трампа вообще упал до 38%, и отставание от Байдена составляет 14% — такого отрыва никогда не было у Хиллари Клинтон в прошлой президентской гонке.

Впрочем, опрос «консервативной» службы Расмуссена (The Rasmussen Report) дает президенту 47 % поддержки.

Трамп в кольце критики

Сначала пандемия, повлекшая падение экономики и массовую безработицу, а теперь расовые беспорядки и протесты ударили по перспективам Трампа быть переизбранным в ноябре. Президент неоднократно призывал к «закону и порядку» и однажды заявил, что готов воспользоваться армией для подавления беспорядков в американских городах. Риторика и действия Трампа — в том числе прогулка к церкви святого Иоанна рядом с Белым домом, которая потребовала от полиции насильственного удаления мирных демонстрантов из парка Лафайет, — вызвала критику со стороны даже сенаторов-республиканцев.

Президент Трамп в разгар протестов после убийства афроамериканца вышел с библией к церкви напротив Белого дома. Ради этого пришлось перекрывать площадь и изолировать жителей в соседнем парке. Фото: Reuters

По решению городских властей Вашингтона безымянный перекресток 16-й улицы, ведущей к Белому дому (как раз там, где проходил к церкви Трамп), получил название Black Lives Matter Plaza (площадь «Жизни черных важны»).

Кроме того, на 16-й улице появилась гигантская надпись «Жизни черных важны», растянувшаяся на два квартала. Мэр Вашингтона афроамериканка Мюриэл Баузер также распорядилась после наступления темноты устраивать световые проекции этого лозунга на здания, окружающие Белый дом.

Руководители Пентагона выразили недовольство идеей Верховного главнокомандующего задействовать вооруженные силы для подавления беспорядков. Министр обороны Марк Эспер сказал, что выступает против использования военных сил для обеспечения правопорядка. Трамп ссылался на «Закон о противодействии мятежным действиям». Эспер заявил, что закон 1807 года должен применяться «только в самых неотложных и тяжелых ситуациях», и уточнил: «Сейчас мы не в такой ситуации». Председатель комитета начальников штабов генерал Марк Майли напомнил коллегам из военной верхушки страны, что они давали клятву соблюдать конституционные права граждан, в частности «право на мирный протест». «Мы все посвятили свои жизни Америке и ее идеям. Мы останемся верны своей клятве и американскому народу», — написал Майли.

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил Трампа в том, что тот нарочно пытается расколоть общество. Генерал поддержал протестующих, которые, по его мнению, выступают за соблюдение американских ценностей. Мэттис подал в отставку в 2018 году, после того как Трамп решил вывести американские войска из Сирии. Впервые после отставки генерал, носивший кличку Бешеный пес, высказался о Верховном главнокомандующем в статье для журнала Тhe Atlantic: «Дональд Трамп — первый президент на моей памяти, который не пытается объединить нацию. Он даже не делает вид, что пытается. Наоборот, он пытается нас разъединить. Сейчас мы наблюдаем последствия его целенаправленных усилий в этой области в последние три года». И далее —

«мы должны отвергать любые представления о наших городах как о “поле битвы”, на котором наши военные в форме призваны «доминировать»…

Милитаризация нашего ответа, как мы видели в Вашингтоне, округ Колумбия, создает конфликт — ложный конфликт — между военным и гражданским обществом». Трамп ответил в твиттере, назвав Мэттиса «самым переоцененным генералом в мире», написал, «что многие рады, что он уволил его».

Нуждается в редактуре

Споры вокруг возможности применения военной силы вылились в громкий скандал в «Нью-Йорк Таймс» — газете, ставшей одним из «живых символов» действия Первой поправки к Конституции США, гарантирующей свободу слова. И тем не менее.

Джеймс Беннет — редактор «раздела мнений» газеты, публикующего статьи, представляющие точки зрения сторонних авторов, подал в отставку после публикации статьи сенатора из Арканзаса Тома Коттона, который поддержал использование федеральных войск для подавления беспорядков. Как сообщает агентство AP, позже выяснилось, что редактор не читал статью до публикации. Его заместитель Джеймс Дао, видевший текст, в газете остается, но его служебные обязанности будут пересмотрены.

Статья сенатора-республиканца была размещена онлайн поздно вечером в среду, а в четверг это вызвало восстание среди журналистов редакции, многие сказались больными и не вышли на работу на следующее утро в знак протеста.

В стенах редакции даже говорили, что публикация может как-то угрожать журналистам-афроамериканцам. Позже газета заявила, что статья сенатора Коттона не должна была быть опубликована «без существенных изменений». В воскресенье Беннет подал в отставку после разговора с издателем Артуром Сульцбергером, который сказал в своем заявлении, что благодарен за изменения, внесенные Беннетом в страницы мнений газеты, включая расширение «диапазона голосов». Однако он и Беннет «пришли к выводу, что Джеймс не сможет провести команду через следующий этап необходимых изменений».

За день до этого главный редактор газеты The Philadelphia Inquirer Стэн Вишновски подал в отставку после скандала из-за заголовка с надписью Buildings Matter, Too («Здания тоже важны»), который сочли «неуважительным» по отношению к нынешним протестам.

Сенатор Коттон в воскресенье уточнил в своем твиттере, что он выступает за использование военной силы только в качестве резервного варианта, если полиция «перегружена», и только чтобы остановить беспорядки, а не использовать силу против мирных протестующих. Коттон ретвитнул президента Трампа, который сказал, что «штат Арканзас очень гордится Томом, а “Нью-Йорк Таймс” — это фальшивые новости!» Беннет до своей отставки подтвердил, что он не читал статью Коттона до публикации в интернете, но защищал ее, говоря, что важно выслушать все точки зрения. В статье сенатора упоминаются «левые радикалы, такие как Антифа, проникающие в марши протеста с целью использования смерти Флойда», хотя на самом деле, отмечает газета, «мало доказательств причастности Антифа к демонстрациям». Газета заявила, что, «учитывая жизненно важное значение этой темы, влиятельную позицию сенатора и серьезность шагов, которые он защищает, эссе должно было пройти самый тщательный анализ».

Американское общество спорит о необходимости реформ, в том числе полиции, о преодолении расизма, массово мирно митингует, а насилие осуждается подавляющим большинством граждан. Это значит — страна живет, самостоятельно преодолевая крайне болезненные кризисы. Инициатива идет снизу, из масс, а не от администрации президента. В таких условиях неповадно, самонадеянно и слишком рано говорить этой стране «гудбай». Тем более что песня была совсем не об этом…

Александр Панов

собкор «Новой», Вашингтон