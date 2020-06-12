 

Максим Галкин восхитил поклонников мускулистым торсом

12.06.2020, 6:09, Разное

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram-аккаунте фотографию, демонстрирующую его мощный и мускулистый торс. Несколько месяцев, проведенных в режиме самоизоляции, супруг Аллы Пугачевой не стал тратить впустую, а потому усердно занимался в спортивном зале в своем замке.
Максим Галкин признался, что уделял свободное время не только тренажерам, но и саду, в котором предпочитают играть его дети Лиза и Гарри. Они вместе ухаживают за растениями, а недавно юморист показал овощное блюдо, ингредиенты для которого звездная пара вырастила самостоятельно.

Однако не все поклонники с восторгом оценили форму Максима Галкина, предположив, что в саду он проводил больше времени, чем в спортзале. Некоторые подписчики посоветовали юмористу набрать мышечную массу и «вернуть кубики пресса» ради жены. Большая часть фанатов сочла, что юморист находится в прекрасной форме, а Алле Пугачевой повезло с таким «огненным мужчиной».



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