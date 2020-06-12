 

Рестарт испанской Ла Лиги: “Севилья” победила “Бетис”

12.06.2020, 6:00, Новости дня

Чемпионат Испании по футболу в высшем дивизионе взял повторный старт после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Первыми в Ла Лиге сыграли два клуба из одного города: "Севилья" в дерби переиграла "Реал Бетис", забив в ворота земляков два безответных мяча – 2:0.

Первый тайм получился достаточно скучным, но следует отдать должное номинальным хозяевам, которые во второй половине игры сумели взвинтить темп. Как результат: на 56-й минуте "Севилья" заработала пенальти, реализованный Окампосом. А еще через 6 минут Окампос ассистировал Фернандо, который установил окончательный счет.



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