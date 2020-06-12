Американским полицейским запретили применять удушающие приемы

12.06.2020, 6:00, Новости дня

"Надеемся, за это время Конгресс выработает надлежащие правила". С такой формулировкой компания Amazon заявил о годовом моратории на использование американской полицией одного из своих IT-продуктов — системы распознавания лиц.

Причина понятна: пресловутые акции протеста под соусом противодействия расовым предрассудкам и дискриминации. Мол, в компанию неоднократно поступали жалобы на то, что технология допускает критические ошибки на основании "демографических различий". То есть, якобы, недостаточно четко распознает именно темнокожих людей и дает полиции возможность наказывать невиновных.

И все это — в контексте леволиберальных рассуждений о необходимости полностью упразднить органы правопорядка в пользу неких "народных дружин" или, как минимум, провести реформы, серьезно ограничив их функционал. И вот как раз из последнего — решение суда Миннесоты, штата, где погиб Джордж Флойд, о запрете неправомерно применять к подозреваемым физическую силу, а конкретно — удушающие приемы, чтобы "изменить к лучшему жизни этнических меньшинств". Обойдутся ли полисмены без них, и как же тогда задерживать опасных преступников?

Очевидно, стрелять. Или бить током. Других вариантов просто нет. Разгар дня. К высокому тучному мужчине подходят несколько полицейских, просят "пройти с ними", тот отказывается. Вдруг один из охранников правопорядка кидается на подозреваемого сзади и хватает за горло. Впятером мужчину валят на землю. Далее ситуация развивается по знакомому сценарию… Эрик Гарнер, отец шестерых детей, умер, не придя в сознание.

Это произошло задолго до гибели Джорджа Флойда, но случаи — как под копирку, и таких далеко не два. Судя по кадрам из соцсетей, удушающие захваты у американских полицейских в почете, только вот очень уже часто все заканчивается травмами и даже гибелью задержанных. А выясняется, как правила, всегда одно: жертв душили неправильно.

Удушающие приемы можно разделить на два типа: либо на перекрытие трахеи, по которой воздух попадает в легкие, либо сдавливание сонных артерий, проходящих по обеим сторонам шеи и снабжающих кровью мозг. Второй вариант считается относительно безопасным и до нынешнего времени был разрешен в правоохранительных органах США.

Полицейский обхватывает шею таким образом, что его локоть оказывается напротив подбородка задерживаемого. Давление оказывается только на боковые стороны. Человек быстро теряет сознание, и никаких последствий для здоровья. Но вот если по ошибке или намеренно провести прием неправильно, то оказывается перекрыта уже трахея, и это страшнее.

Врач-травматолог Андрей Литвиненко поясняет: "Опаснее, конечно, сдавление трахеи. Почему? Потому что трахея одна, а артерий две. Когда душат, обычно сдавливают какую-то одну. При удушающем приеме, когда мы проводим на гортани, то можно поломать хрящи этой трахеи. И вот тогда уже будет беда".

Впрочем, и использование безопасного метода тоже ничего не гарантирует — Джорджа Флойда именно так и убили. Полицейский навалился на него всей массой, придавив боковую сторону шеи коленом. И специалисты пояснили, что вообще-то прием проведен грамотно — перекрыт именно приток крови к мозгу. Вот только по необъяснимой причине убийца не прекратил удушение, когда Флойд потерял сознание, а просидел на нем еще несколько минут.

Президент Федерации развития филиппинских единоборств, член президиума Федерации армейской тактической стрельбы Александр Шлычков отмечает: "Когда он увидел, что Флойд потерял сознание, и что он вообще не подавал признаков, это говорило о том, что он должен был сразу ослабить давление на шею. То, что он не мог догадываться о последствиях, я думаю, маловероятно. Потому что он производит впечатление профессионала".

И вроде бы чем не повод прекратить порочную практику? Однако, российские полицейские говорят: удушающие приемы — это необходимое зло. По сути, это единственный способ успокоить правонарушителя, превосходящего полицейского в силе.

Альтернативы — только применение оружия или спецсредств, а они куда опаснее. Газовый баллончик? Можно человека без зрения оставить. От шокера может запросто остановиться сердце.

Но теперь, похоже, махать дубинками и стрелять придется чаще. Волна запретов на удушающие приемы в США уже запущена, сообщения приходят со всех концов страны и даже из-за ее пределов. Например, удушающим захватам отныне не будут обучать полицейских и жандармов Франции.