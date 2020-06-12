Преподавание в частных вузах на русском языке признано незаконным в Латвии

12.06.2020, 6:00, Новости дня

Конституционный суд Латвии признал незаконным запрет на преподавание в частных вузах на русском языке, введенный ранее парламентов страны.

Суд постановил, что этот запрет нарушает сразу две статьи Конституции Латвии- право на образование и свободу творчества. Правда, оспоренные нормы перестанут действовать только через год. Власти Латвии вообще славятся тем, что не торопятся выполнять законы, которые их не очень устраивают, напоминает телеканал "Россия 24".