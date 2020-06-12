 

По посольскому кварталу Багдада выпустили реактивные ракеты

12.06.2020, 5:45, Новости дня

Посольский квартал Багдада в ночь на 11 июня обстреляли из реактивной установки залпового огня, сообщил телеканал Al Hadath.

Ракеты взрывались недалеко от посольства США и совместного иракско-американского военного центра, сработали сирены воздушной тревоги.

Жертв и пострадавших нет.

Footage overlooking the Green Zone, #Baghdad, #Iraq after the Katyusha attack. pic.twitter.com/FQJKjcovPM

— Aurora Intel – #StayHome (@AuroraIntel) June 10, 2020

В министерстве обороны Ирака подтвердили инцидент. По сведениям ведомства, установка типа “Катюша” осуществила пуск ракет из окрестностей Национального стадиона. Злоумышленники не найдены. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за обстрел.

Район, по которому вели огонь, – наиболее укрепленный в Багдаде, так называемая зеленая зона. Там находятся зарубежные диппредставительства и правительственные учреждения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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