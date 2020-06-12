 

В Крыму ФСБ задержала крымчанина, который отказался сотрудничать с российскими спецслужбами

12.06.2020, 5:45, Новости дня

В селе Орлиное в Балаклавском районе оккупированного Крыма сотрудники ФСБ задержали крымского татарина Руслана Бекирова. Об этом общественной организации “Крымская солидарность” сообщил 11 июня адвокат Рустем Кямилев.

“Он позвонил мне и успел рассказать, что его посадили в транспортное средство и везут на улицу Ленина, 41 в Севастополе. Инкриминируют ст. 307 [заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод] УК РФ”, – сказал защитник.

Активисты отметили, что 29 марта 2019 года его задерживали сотрудники ФСБ и склоняли к сотрудничеству в уголовном деле политзаключенного Энвера Сейтосманова.

“Несмотря на это, Бекиров Руслан принял участие в судебном процессе и выступил на стороне защиты, рассказав о давлении со стороны спецслужб. 11 апреля 2019 года мужчина подал заявление о преступлении в военно-следственный комитет Черноморского флота”, – объяснили в “Крымской солидарности”.

Позже Кямилев подтвердил, что Бекиров проходит в уголовном деле, возбужденном по статье о ложных показаниях.

10 мая 2018 года в селе Байдары Балаклавского района Севастополя прошли обыски у крымских татар. В результате были задержаны родные братья Сейтосмановы – Эрнес и Энвер. Они являются двоюродными братьями Нури Примова, который отбывает срок по обвинению в участии в организации “Хизб ут-Тахрир”.

Эрнеса Сейтосманова отпустили после допроса 11 мая 2018 года, а его брата Энвера 5 декабря 2019 года приговорили к 17 годам лишения свободы. Апелляцию в апреле 2020 года крымский татарин проиграл.

После аннексии Россией Крыма весной 2014 года, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Пресс-секретарь рассказал о состоянии Мишустина

28.04 / Россияне оценили необходимость ограничений для борьбы с коронавирусом

14.04 / Прогноз: рост ВВП Китая в 2020 году замедлится до 44-летнего минимума

18.05 / У службы иммиграции США возникли проблемы с деньгами из-за спада спроса на грин-карты

29.04 / Коронавирус обнаружен у 16 сотрудников RT

13.05 / Доктор Мясников о триллере “Заражение”: поначалу подумал, что это новости

24.04 / Львов отказался возвращать РФ прах советского разведчика

30.04 / VOAэкспресс 29 апреля 2020

21.04 / Глава Минфина: налоговые льготы на Дону не отменят

28.04 / Чешская полиция спрятала инициатора демонтажа памятника Коневу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска