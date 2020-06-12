В Крыму ФСБ задержала крымчанина, который отказался сотрудничать с российскими спецслужбами

12.06.2020, 5:45, Новости дня

В селе Орлиное в Балаклавском районе оккупированного Крыма сотрудники ФСБ задержали крымского татарина Руслана Бекирова. Об этом общественной организации “Крымская солидарность” сообщил 11 июня адвокат Рустем Кямилев.

“Он позвонил мне и успел рассказать, что его посадили в транспортное средство и везут на улицу Ленина, 41 в Севастополе. Инкриминируют ст. 307 [заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод] УК РФ”, – сказал защитник.

Активисты отметили, что 29 марта 2019 года его задерживали сотрудники ФСБ и склоняли к сотрудничеству в уголовном деле политзаключенного Энвера Сейтосманова.

“Несмотря на это, Бекиров Руслан принял участие в судебном процессе и выступил на стороне защиты, рассказав о давлении со стороны спецслужб. 11 апреля 2019 года мужчина подал заявление о преступлении в военно-следственный комитет Черноморского флота”, – объяснили в “Крымской солидарности”.

Позже Кямилев подтвердил, что Бекиров проходит в уголовном деле, возбужденном по статье о ложных показаниях.

10 мая 2018 года в селе Байдары Балаклавского района Севастополя прошли обыски у крымских татар. В результате были задержаны родные братья Сейтосмановы – Эрнес и Энвер. Они являются двоюродными братьями Нури Примова, который отбывает срок по обвинению в участии в организации “Хизб ут-Тахрир”.

Эрнеса Сейтосманова отпустили после допроса 11 мая 2018 года, а его брата Энвера 5 декабря 2019 года приговорили к 17 годам лишения свободы. Апелляцию в апреле 2020 года крымский татарин проиграл.

После аннексии Россией Крыма весной 2014 года, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.