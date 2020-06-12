VOAэкспресс 11 июня 2020

12.06.2020, 5:40, Новости дня

Эксклюзивное интервью с Энтони Фаучи

➡️ Стоит ли надеяться на скорое появление вакцины от коронавируса?

➡️ Почему первые вакцины ожидаются еще до окончания финальных испытаний?

➡️ Будет ли применяться только один вид вакцины?

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» Леся Бакалец узнала у главного эпидемиолога США Энтони Фаучи о том, как обстоит ситуация с разработкой вакцины от коронавируса.

Трамп о полиции и протестах

В то время, как по всей стране проходят массовые протесты с критикой действий полиции, Дональд Трамп заявил, что США будут больше инвестировать в подготовку полицейских, и выразил свою поддержку стражам правопорядка.

По мнению Трампа, невозможно добиться прогресса, обвиняя миллионы американцев в расизме. «К сожалению, есть попытки разделить общество, продвигая экстремистскую повестку – к которой мы не стремимся», – заявил президент.

Флаг Конфедерации

Вслед за волной сноса памятников, связанных с расовой несправедливостью, под удар попал и один из главных символов сторонников сохранения рабства в годы Гражданской войны в США – флаг Конфедератов. О запрете использования флага уже заявили Корпус морской пехоты США и американский флот, а теперь подобное решение приняла гоночная ассоциация NASCAR.

Black Lives Matter или All Lives Matter?

Почему лозунг All Lives Matter именно сейчас вызывает вопросы? Ксения Туркова объясняет с точки зрения лингвистики