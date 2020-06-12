 

Праздник в честь выдвижения Трампа кандидатом в президенты пройдет в Джексонвилле

12.06.2020, 5:40, Новости дня

Дональд Трамп будет официально номинирован Республиканской партией в качестве кандидата на пост президента в Джексонвилле, на севере штата Флорида. Об этом в четверг сообщила Ронна Макдэниел, председатель Республиканского национального комитета. При этом, по словам Макдэниел, официальные мероприятия в рамках национального съезда партии все-таки пройдут в Шарлотте, где ранее планировался также массовый праздник в честь выдвижения Трампа.

Губернатор Северной Каролины, демократ Рой Купер не разрешил проведение массового мероприятия с большим количеством посетителей в своем штате из-за ограничений и требований социального дистанцирования, действующих в Северной Каролине из-за пандемии коронавируса.

В результате Трамп выступит с речью перед сторонниками в честь своего выдвижения 27 августа во Флориде, губернатором которой является Рон ДеСантис, сторонник президента. Флорида является одним из важнейших штатов во время выборов президента.

«Помимо того, что Флорида особенно дорога сердцу президента Трампа, как его родной штат, она также имеет решающее значение на пути к победе в 2020 году», – подчеркнула Макдэниел.

Трамп часто проводит свободное время на южном побережье Флориды в принадлежащем ему поместье Мар-а-Лаго.

Макдэниел пообещала, что мероприятие в Джексонвилле станет «безопасным и захватывающим», не предоставив подробностей о каких-либо мерах предосторожности, которые оргкомитет праздника предпримет для предотвращения распространения коронавируса.



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