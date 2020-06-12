Президент Казахстана назначил дату проведения выборов в Сенат

12.06.2020, 5:30, Новости дня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении выборов членов верхней палаты парламента – Сената, сообщила пресс-служба главы республики.

«В связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов Сената парламента Республики Казахстан постановляю назначить на 12 августа 2020 года выборы депутатов Сената», – приводит текст указа ТАСС.

Кроме того, правительству Казахстана, главам администраций городов Нур-Султана, Алма-Аты и Шымкента, а также областей поручается принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов сенаторов.

В состав верхней палаты Казахстана входят по два человека от каждой из 14 областей, двух городов республиканского значения – Алма-Аты и Шымкента, а также Нур-Султана. Кроме того, 15 парламентариев назначаются главой республики с учетом необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и других представляющих интерес общества элементов. Срок полномочий депутатов этой палаты – шесть лет.

По законодательству Казахстана в выборах членов Сената участвуют выборщики – граждане республики – депутаты маслихатов, местных представительных органов. Половина избираемых сенаторов переизбирается каждые три года. Их очередные выборы проводятся не позднее чем за два месяца до окончания срока полномочий.

В начале июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал первого президента республики Нурсултана Назарбаева «фигурой исторического масштаба», подчеркнув при этом, что в Казахстане «никакого двоевластия не существует».

В 2019 году Назарбаев, руководивший Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Его преемником стал спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сам Назарбаев остался во главе Совбеза республики.