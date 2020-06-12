 

Дочь Михаила Ефремова обматерила Андрея Малахова после передачи «Прямой эфир»

12.06.2020, 5:30, Разное

Дочь российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП из-за пьяного вождения, Анна Мария обматерила телеведущего Андрея Малахова после его передачи «Прямой эфир», основной темой которой стал трагический инцидент. На своей странице в Twitter она написала ряд нецензурных слов в его адрес.
По словам Анны Марии, ей не понравилось, что Андрей Малахов выдвигал беспочвенные обвинения против ее родителей, несмотря на доказанный факт езды Михаила Ефремова в нетрезвом виде. Дочь актера не постеснялась использовать матерные выражения, с помощью которых она пыталась охарактеризовать род деятельности телеведущего.

Смертельное ДТП произошло 8 июня. Как показала медицинская экспертиза, Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянений, сел за руль своего джипа, а потом в центре Москвы выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с мини-грузовиком. Многие публичные деятели надеются, что артисту не удастся избежать наказания. Так, боец Олег Тактаров считает, что теперь актеру «хорошо вылечат печень».



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