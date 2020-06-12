 

Путин не стал возвращаться к обычному режиму работы после отмены самоизоляции в Москве

12.06.2020, 5:25, Разное

Президент Владимир Путин после окончания самоизоляции в Москве еще не вернулся к обычному режиму работы с очными встречами, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Безусловно, это не за горами. Нельзя исключать, что какие-то элементы нынешнего режима общения с точки зрения экономии времени, с точки зрения быстроты организации таких встреч, они могут быть частично как-то использованы на различных уровнях в дальнейшем», — цитирует Пескова Интерфакс.

Он пояснил, что формат видеоконференций позволяет быстро собирать совещания с участием глав регионов, не вызывая их в Москву или другие города. По словам Пескова, пока нет какой-то конкретной даты возвращения президента к прежнему режиму работы, это будет зависеть от решения главы государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Почему Собянин отменил карантин? Главный урок эпидемии: люди снова хотят сами распоряжаться своей жизньюРежим самоизоляции и цифровых пропусков перестал действовать в Москве с 9 июня. Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что большинство москвичей ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования. По его мнению, в результате общих усилий медиков и горожан «нам удалось миновать катастрофы» и последовательно «начать побеждать коронавирус».

Источник: Новая газета



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