 

Дочь встала на защиту нарушившего домашний арест Ефремова

12.06.2020, 5:20, Разное

Утром в четверг многие пользователи “Телеграма”, у которых в контактах значился номер телефона актера, получили странные уведомления. Из них следовало, что артист, которому запрещен выход в интернет, зарегистрировался в соцсети.

Тут же поползли слухи, что подсудимый нарушил домашний арест и общается с кем-то с помощью запрещенного канала связи. Однако все оказалось не так просто.

Анна-Мария предположила, что в данный момент мобильный телефон ее отца находится в руках либо жены, либо менеджера. Они и совершили регистрацию в мессенджере. Как заявила девушка, у ее отца сейчас нет мобильника, а единственная соцсеть, в которой он зарегистрирован, это Whats App.

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Публикация от Анна Мария Ефремова (@amefremova) 4 Май 2020 в 6:39 PDT

Дочь Ефремова с самого начала выразила жесткую позицию в отношении оступившегося родителя, пишет НСН. Анна Мария осудила его поступок и заявила, что разочаровалась в нем.

Также девушка негативно отреагировала на предложение редакторов “России-1” принять участие в передаче, посвященной отцу. Она в грубой форме выразила свою позицию и оскорбила Андрея Малахова.

Напомним, в понедельник Михаил Ефремов, будучи под воздействием алкоголя и наркотиков, выехал на встречную полосу в центре Москвы. Автомобиль актера влетел в грузовик, водитель которого погиб от полученных травм. Звезде грозит до 12 лет лишения свободы.



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