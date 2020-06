Мнение: О цензуре в Википедии

12.06.2020, 5:10, Разное

Полезный материал для тех, кто еще удивляется тому, что российские СМИ банят на Ютубе или Фейсбуке, что мы могли недавно видеть в случае с Anna News, News Front, RT, ФАН и т.д. и т.п.

Наглядный пример тотальной сетевой цензуры на примере сайта "Серая зона" и Википедии.

О цензуре в Википедии

В Википедии небольшая группа сторонников смены режима и правых сторонников венесуэльской оппозиции занесла в черный список независимые СМИ, такие как «Серая зона», по явно политическим мотивам, нарушив руководящие принципы энциклопедии.

Гигант интернет-энциклопедии Wikipedia подвергает цензуре независимые новостные сайты, добавляя их в официальный черный список табуированных «устаревших» СМИ.

"Серая зона" входит в число новостных сайтов, на которые распространяется цензурная кампания.

Другие включают в себя левые и антиимпериалистические издания, такие как MintPress News и латиноамериканская телерадиокомпания Telesur, а также несколько известных правых политических сайтов, включая Daily Caller.

Кампания по внесению в черный список «Серой зоны» была инициирована редакторами Википедии, которые считают себя венесуэльцами и открыто поддерживают правую оппозицию, поддерживаемую США. Эти пользователи одержимо следят за статьями, касающимися Венесуэлы, настойчиво продвигая линию смены режима и работая над тем, чтобы вырезать любую часть информации или мнения, которые мешают их повестке дня.

К этой онлайновой клике сторонников венесуэльской оппозиции присоединилась группа неоконсерваторов, которые проводят бесчисленные часы в день, каждый день недели, наводняя статьи в Википедии темами для обсуждения, защищающими вмешательство Запада и демонизирующими официальных врагов НАТО.

Вместе эта маленькая кучка редакторов успешно запретила Википедии ссылаться на «Серую зону», ложно утверждая, что веб-сайт публикует недостоверную, ложную или сфабрикованную информацию. Фактически, за более чем четыре года своего существования, включая первые два года, размещенные на веб-сайте AlterNet (чье использование не запрещено в Википедии), «Серой зоне» никогда не приходилось вносить серьезные исправления или дезавуировать свои материалы.

Еще более абсурдно, что редакторы кампании за внесение в черный список «Серой зоны» в своих публичных дискуссиях ясно дали понять, что они были мотивированы подвергать цензуре репортажи «Серой зоны», основанные на политической позиции ее авторов, а не на каких-либо ложных утверждениях или искажениях, которые появились на сайте.

Редактор Википедии, который руководил официальным «опросом» по цензуре «Серой зоны», является гипер-активным сторонником венесуэльской оппозиции. Она создавала и модерировала опросы, чтобы успешно занести в черный список TeleSUR и Venezuelanalysis, среди немногих источников новостей, которые бросают вызов гегемонистской античавистской перспективе, поддерживаемой основными западными СМИ.

Википедия установила множество «руководящих принципов» против такого рода "правозащитного" редактирования, которое явно нарушает основополагающий принцип платформы, предписывающий «нейтральную точку зрения».

Но веб-сайт и управляющий им Фонд Викимедиа не предприняли никаких действий против банды политически мотивированных редакторов, нацеленных на «Серую зону». Вместо этого он дал им полную свободу действий, чтобы грубо саботировать якобы приверженность энциклопедии нейтралитету и оградить общественность от критических сообщений, противоречащих повестке дня Вашингтона.

Редакция редакторов, стремящихся подвергнуть цензуре «Серую Зону», включает в себя широкий спектр от теоретиков заговора "Рашагейта" до анархо-неоконсерваторов, лоббистов смены режима и элитных членов венесуэльской оппозиции – в основном тех, кому угрожает журналистика, бросающая вызов Вашингтонскому консенсусу. Их способность доминировать над Википедией является симптомом гораздо более крупного кризиса, который в корне испортил сайт и разорвал его заявленные принципы в клочья.

Интернет-энциклопедия стала глубоко недемократической платформой, в которой доминируют западные акторы, поддерживаемые государством, и корпоративные пиарщики, легко управляемые мощными силами. И этим руководят деятели, которые часто представляют эти же интересы элиты или согласны с их политикой смены режима.



Только около 3000 редакторов очень активны в англоязычной Википедии.

В Википедии доминирует государственная пропаганда и корпоративный пиар.

Википедия – один из самых популярных сайтов на Земле, с большим трафиком, чем мегакорпорация Amazon. Это крупнейший источник информации для людей по всей планете.

(Википедия публикуется на нескольких разных языках . Эта статья посвящена англоязычной версии Википедии, которая на сегодняшний день является самой крупной.)

Тем не менее, в то время как веб-сайт позиционирует себя как энциклопедия с открытым исходным кодом, которую может редактировать любой человек в мире, реальность такова, что платформа находится под жестким контролем небольшой группы администраторов и редакторов, и в ней доминируют мощные учреждения, обладающие ресурсами для мобилизации пользователей для продвижения своих интересов.

Академическое исследование показало, что с 2001 по 2010 год ошеломляющие 80 процентов правок в Википедии были сделаны только 1 процентом пользователей.

Фактически, статистика, предоставленная Википедией, показывает, что чуть более 3000 редакторов «очень активны» на сайте, то есть они вносят более 100 изменений в месяц.

Другими словами, крошечная горстка редакторов несоразмерно контролирует то, что люди во всем мире читают, когда они исследуют что-то в Интернете.

И уровень удержания для новых редакторов упал за эти годы.



График, показывающий очень низкие показатели удержания редакторов в Википедии с 2004 по 2009 год

Таким образом, Википедия – это не что иное, как демократичный и децентрализованный рынок идей и информации, на котором она себя рекламирует.

Еще более тревожным является тот факт, что правительства , спецслужбы и крупные корпорации сохраняют значительное влияние на Википедию, редактируя энциклопедию, чтобы продвигать свои повестки дня, в то же время тщательно отслеживая статьи и следя за новыми изменениями.

ЦРУ, ФБР, Департамент полиции Нью-Йорка, Ватикан, нефтяной колосс BP, я назвал только некоторые из них, все были пойманы непосредственно за редактированием статей Википедии.

Но гниль идет намного глубже. Крупные силы, от штатов до компаний, нанимают редакторов Википедии для очистки записей о себе. В число прошлых клиентов этих услуг входили сам гигант социальных сетей Facebook, а также такие крупные корпоративные СМИ, как NBC и олигархи братья Кох .

Действительно, существует целая индустрия, состоящая из добровольных пропагандистов, фальсификаторов по связям с общественностью и цифровых наемников , которые охотно будут манипулировать легким доступом населения к информации, если вы заплатите им достаточно. Точно так же крайне правый израильский политик Нафтали Беннетт организовал учебные занятия, чтобы помочь новым редакторам Википедии распространять пропаганду хасбары (разновидность сионистской пропаганды) в Википедии. Газета The Guardian отметила, что израильские группы планировали «конкурс на лучшего сионистского редактора» с призом в виде полета на воздушном шаре над Израилем».

Многие другие правительства и поддерживаемые государством институты также тщательно чистили свой имидж в Википедии.

Эти усилия известны давно. Нью-Йорк Таймс опубликовала статью о «корпоративном редактировании Википедии» еще в 2007 году. И с тех пор проблема только усугубилась.

Википедия – это, по сути, доска объявлений для влиятельных интересов . И группа, которая управляет им, Фонд Викимедиа, мало заинтересована в борьбе с этой коррупцией. В отчете Times 2007 года основатель Wikipedia Джимми Уэйлс сказал, что, хотя они препятствуют конфликту интересов, «мы не делаем это абсолютным правилом»; это всего лишь «руководство».

Эти руководящие принципы Википедии технически запрещают редактирование при конфликте интересов , но практически ничего не делается, чтобы остановить его. И в Википедии нет никаких существенных механизмов, чтобы контролировать и искоренить это.

Фактически, Википедия также одновременно сообщает редакторам, что они могут просто «игнорировать все правила», заверяя их, что «нет твердых правил». Это противоречие показывает, как энциклопедия может иметь свой пирог и есть его, утверждая, что она децентрализована, демократична, противостоит политическим предубеждениям и особым интересам, и в то же время полностью захвачена этими проблемами.

Тот факт, что подавляющее большинство правок в Википедии выполняется крошечной долей пользователей, позволяет небольшим группам со временем и ресурсами продвигать политическую предвзятость на сайте.

В Википедии одна из самых мощных поисковых систем во всем Интернете, поэтому то, что появляется на сайте, практически невозможно скрыть. Википедия, как правило, является лучшим результатом для темы, часто даже выше домашней страницы веб-сайта, в поисковой системе, такой как Google.

Таким образом, несколько элитных редакторов оказывают огромное влияние на население планеты, манипулируя общественным мнением, чтобы протолкнуть свою политическую линию. И мало кто знает, что они существуют.

Например, в альтернативных СМИ освещался загадочный редактор Филип Кросс . Этот одинокий пользователь тратит часы в день, практически каждую неделю, одержимо отслеживая и редактируя статьи, чтобы размазать антивоенных журналистов и политиков.

Но проблема гораздо больше самого Филиппа Кросса. Большая группа редакторов, выступающих за интервенции, которые поддерживают западные операции по смене режима, тратят огромное количество времени на цензуру и искажение контента Википедии, чтобы продвинуть свою политическую повестку дня. Эти редакторы не только манипулируют и монополизируют легкий доступ к информации по всему миру; они даже возглавляли кампании по удалению статей Википедии о многочисленных левых журналистах и ​​деятелях СМИ.

Популярному ведущему YouTube Кайлу Кулински была удалена его страница после кампании, проведенной группой экстремистов по смене режима. Статья об авторе этого материала Бене Нортоне, также была удалена из Википедии.

Политизированное редактирование технически нарушает второй из пяти принципов Википедии , что требует от редакторов придерживаться «нейтральной точки зрения».

«Весь энциклопедический контент в Википедии должен быть написан с нейтральной точки зрения (NPOV), что означает представление справедливо, пропорционально и, насколько это возможно, без редакционной предвзятости, всех значимых взглядов, которые были опубликованы надежными источниками на тему», – гласит принцип.

Википедия также приняла руководство против адвокации : «использование Википедии для продвижения личных убеждений или программ в ущерб целям Википедии и политике основного контента, включая проверяемость и нейтральную точку зрения».

Более того, Википедия утверждает, что она оспаривает то, что называется «одноцелевыми учетными записями» или пользователями, «редактирование которых ограничено одной очень узкой областью или набором статей, или чьи изменения во многих статьях, по-видимому, предназначены для общей цели».

Но на самом деле руководящие принципы являются пустыми идеалами, которые едва ли когда-либо применяются, особенно когда левые и антиимпериалистические деятели СМИ подвергаются нападкам. Действительно, в Википедии доминируют редакторы, которые демонстрируют явную предвзятость и используют правки для продвижения своей идеологии и политических интересов. Платформа не имеет механизмов, чтобы привлечь этих редакторов к ответственности и предотвратить это. Эти пользователи несут ответственность за большинство правок по целым темам, особенно по спорным политическим вопросам. И у Википедии нет зубов, чтобы укрепить руководящие принципы.

В очень редких случаях, когда редактор забанен, он может просто создать новую учетную запись; если их IP-адрес заблокирован, они могут использовать новое устройство для редактирования.

Эта система позволяет нескольким пользователям легко координировать свои действия, чтобы не только писать и редактировать статьи в соответствии с их интересами, но даже помещать в черный список целые источники новостей, которые раскрывают их правонарушения.

Кампания по цензуре «Серой зоны» и других независимых средств массовой информации является тематическим исследованием этой проблемы и четким отражением безудержной предвзятости, которая противоречит одной из основных опор Википедии.

Черный список независимых СМИ Википедии

Википедия ведет официальный список надежных источников . Это новостные издания, которые редакторам разрешено цитировать в статье.

Известные редакторы и администраторы, которые имеют особые привилегии, не предоставляемые обычным пользователям, обсуждают, какие источники считаются законными в энциклопедии. Нет независимого надзора за этим процессом. И это по большей части монополизировано небольшой группой, которая неоднократно демонстрировала вопиющий политический уклон.

В своем списке надежных источников Википедия поддерживает иерархию классификаций для измерения точности СМИ. Эти обозначения имеют цвет и имя.

Основные корпоративные СМИ – зеленые, считаются «в целом надежными».

Ассошиэйтед Пресс (AP), Reuters, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Fox News, CNN, BBC, The Guardian, Bloomberg, The Atlantic, The Daily Beast, BuzzFeed и The Intercept – все получают зеленый свет.



Примеры источников, которые Википедия считает «в целом надежными», выделены зеленым цветом

Для некоторых источников нет единого мнения об их надежности, поэтому они попадают в желтую категорию. Примерами могут служить более крупные издания в стиле гонзо, такие как VICE, таблоиды, такие как Cosmopolitan и Daily Mirror, некоторые аналитические центры, такие как Центр экономических и политических исследований, и несколько левых сайтов, таких как Democracy Now и CounterPunch.

Однако большинство независимых новостных сайтов Википедия считает «в целом ненадежными» и они сталкиваются с красным светом неприятия. Например, AlterNet, The Canary и Electronic Intifada считаются «партизанскими источниками», и редакторы Википедии могут указывать на них, только если они приписывают свои заявления веб-сайту в тексте статьи.



Источники, которые Википедия считает «в целом ненадежными» (светло-красный), и источники, которые не имеют единого мнения (желтый)

Некоторые правые веб-сайты, такие как The Blaze, Daily Wire и Quillette, также пострадали от этого обозначения, наряду с либертарианским веб-сайтом Zero Hedge.

Но цензура, нацеленная на «Серую зону», представляет собой совершенно другой уровень подавления: «Серая зона» является частью небольшой группы публикаций, которые были полностью занесены в черный список в Википедии. Он считается «устаревшим источником» и указан темно-красным цветом. Это худшее из возможных обозначений в Википедии.



Википедия подвергает цензуре «Серую зону», помечая ее как «устаревшую» темно-красным

Эта цензура является продуктом кампании политизированного давления со стороны центристов, выступающих за войну редакторов, которые пытались заставить замолчать «Грейзону» исключительно потому, что они ненавидят ее репортажи и редакционную линию. Они доказали свою полную неспособность привести какие-либо конкретные примеры неточностей или фальсификаций.

Гипер-партизанские редакторы, которые вели жесткую кампанию (названную и подробно описанную ниже в этой статье), оправдали черный список, заявив: «Существует консенсус в отношении того, что« Серая зона »публикует ложную или сфабрикованную информацию. Некоторые редакторы описывают «Грейзону» как блог Макса Блюменталя и ставят под сомнение редакторский надзор сайта».

Еще раз, «Серая зона» никогда не была вынуждена давать серьезные исправления или отказываться от ложной истории. Обвинение абсурдно, и нет никаких доказательств, подтверждающих это.

MintPress News , независимый антивоенный новостной веб-сайт, также расположенный в Соединенных Штатах, присоединился к «Серой зоне» в черном списке Википедии .

Эта группа центристских редакторов Википедии также осудила The Daily Caller, правый веб-сайт, который, как утверждали редакторы, публикует «ложную или сфабрикованную информацию».

Daily Caller, который был основан ведущим Fox News Такером Карлсоном, безусловно, опубликовал сомнительные материалы и редакционные статьи, которые любой прогрессив сочтет глубоко нежелательным. И все же Википедия странным образом размещает ее на одном уровне с ненормальными крайне правыми веб-сайтами, такими как «Великая Эпоха», пропагандистская сеть, поддерживаемая китайским культом Фалуньгун ; агрегационный блог Gateway Pundit; Брейтбарт; и белыми сторонниками превосходства на сайте VDARE.

Согласно Wikipedia, The Grayzone, веб-сайт журналистских расследований, основанный признанным журналистом, столь же ненадежен, как и другие экстремистские СМИ.

В то же время Википедия предоставила стороннику интервенционистского блога Bellingcat зеленый свет в качестве заслуживающего доверия источника наравне с AP.



Википедия считает сайт смены режима Bellingcat, финансируемый NED правительства США, надежным источником

Как ранее сообщалось в «Серой зоне», «Беллингкат» финансируется подразделением правительства США по смене режима – Национальным фондом за демократию (NED), созданным Рональдом Рейганом, который финансируется силами нацеленными на смену режимов через поддерживаемые правительством организации, такие как Атлантический совет .

Элиот Хиггинс, основатель и редактор Bellingcat, одержимый видеоиграми , не имеет профессионального журналистского опыта или специальных знаний. Когда New York Times слегка критиковала его недостаток опыта, Хиггинс настаивал на своей квалификации, потому что «он часами играл в видеоигры, что, по его словам, дало ему идею о том, что любая тайна может быть раскрыта».

Но эта центристская банда редакторов Википедии определила «Беллингкат» как надежный источник наравне с самой престижной из газет, одновременно внося в черный список и подвергая цензуре журналистские расследования «Серой зоны», новостного сайта, основанного и отредактированного Максом Блюменталем, который, в отличие от Хиггинса, является отмеченный наградами журналист, опубликовавший материалы расследований во многих основных изданиях и автор четырех признанных книг за последние два десятилетия.

Редакция Википедии также определила, что ныне несуществующий неоконсервативный, строго про-военный веб-сайт The Weekly Standard является «в целом надежным» источником на том же уровне, что и AFP.

The Weekly Standard, которым руководил Билл Кристол, крестный отец американского неоконсерватизма, напечатал множество лжи и явно ложных историй в преддверии вторжения США в Ирак в 2003 году, пытаясь оправдать войну имени Джорджа Буша.



Википедия считает неоконсервативный веб-сайт The Weekly Standard надежным источником

Таким образом, Википедия считает неоконсервативные веб-сайты, которые печатали заговорщическую ложь о несуществующих «ОМУ», надежными источниками, в то время как внесение в запрещенные источники «Серой Зоны», очевидно, связано с тем, что она публикует фактические сообщения, которые подрывают эти обманы при смене режима.

Стандарты Википедии также показывают четкий двойной стандарт для поддерживаемых государством медиа-сетей. Те, которые находятся под управлением западных правительств, таких как BBC, или которые дружественны интересам западных правительств, таким как катарская Аль-Джазира, получают зеленую печать одобрения как «в целом надежные», что считается наравне с Reuters.



Википедия дает Аль-Джазире, поддерживаемой государством Катар, зеленый знак «в целом надежного» одобрения.

Но новостные агентства, поддерживаемые правительствами, на которые США ориентированы для смены режима, такие как TeleSUR, RT, HispanTV и Press TV, считаются устаревшими источниками в Википедии и имеют темно-красный цвет, означающий ненадежность.



Википедия помещает в черные списки TeleSUR как «устаревший» источник

Википедия также демонизировала прозрачную издательскую организацию WikiLeaks , официально классифицировав ее как «ненадежную», обозначив ее красным цветом, которого опасались, и запретив использование ее документов в качестве источников статей.

Википедия утверждает, что «существуют опасения относительно того, являются ли документы подлинными или подделанными». На самом деле, WikiLeaks имеет 100-процентную историю публикации точных документов. Это не оспаривается ни одним надежным источником.



Википедия не считает WikiLeaks надежным источником, несмотря на то, что имеет 100-процентную точность

Бен Нортон

https://thegrayzone.com/2020/06/10/wikipedia-formally-censors-the-grayzone-as-regime-change-advocates-monopolize-editing/ – цинк

Перевод второй части статьи с конкретными примерами, в том числе относительно России, выложу отдельно, так как в один пост все не помещается, а там еще более нажористо.

Так что когда кто-то вам рассказывает про объективные общественно-политические или исторические материалы в Википедии, перед вами в лучшем случае какой-то дурачок. И это в лучшем случае.

На деле речь идет всего-лишь о потреблении ангажированной и формируемой узким кругом лиц информационной повестки, откуда "свободные мнения" очень быстро вычищаются как несущественные, устаревшие или ложные, просто потому, что некая узкая группа лиц так решила. И не важно, будешь ты левым антиимпериалистом как тот же Блюменталь или правым сторонником Трампа как Такер Карлсон, не говоря уже о таком дьяволе во плоти как Ассанж. Главное, что их нарративы не вписываются в ту повестку, которую навязывают редактора Википедии. И разумеется, если подобной цензуре подвергаются сайты в самих США, то чего удивляться тому, что открыто цензурируют российские СМИ. В рамках этой системы их ничего кроме цензуры и не может ждать, точно также как и западную альтернативную глобализму новостную повестку.