 

МУС отреагировал на решение Трампа о санкциях

12.06.2020, 5:08, Новости дня

Международный уголовный суд (МУС) отреагировал на решение президента США Дональда Трампа о возможности введения экономических санкций против сотрудников организации.

«МУС выражает глубокое разочарование в связи с объявлением о дальнейших угрозах и принудительных действиях, в том числе финансовых мерах, в отношении суда и его сотрудников, сделанных правительством США», – приводит текст заявления МУС ТАСС.

«МУС решительно поддерживает своих сотрудников и должностных лиц и сохраняет приверженность по выполнению независимо и беспристрастно своего мандата, возложенного Римским статутом и государствами, являющимися его участниками. Это последняя в серии беспрецедентных атак на МУС, независимый международный судебный орган, так же как и на систему международного уголовного правосудия Римского статута, которая отражает приверженность и сотрудничество 123 государств – участников МУС, представляющих все регионы мира», – добавили в организации.

«Эти атаки представляют собой обострение ситуации и неприемлемую попытку вмешательства в верховенство права и судебные процессы, – подчеркивается в документе. – Они (меры) объявлены с заявленной целью оказания влияния на действия сотрудников МУС в контексте независимых и объективных расследований суда и беспристрастных судебных процессов. Атака на МУС также представляет собой атаку в отношении интересов жертв жестоких преступлений, для многих из которых суд является последней надеждой на справедливость. Продолжая выполнять возложенные на него обязанности, суд полагается на неизменную поддержку и сотрудничество государств-участников».

Напомним, в четверг Трамп подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции против сотрудников МУС, которые непосредственно участвуют в «расследовании или судебном преследовании военнослужащих США без согласия Соединенных Штатов».

В связи с этим в Белом доме напомнили, что Соединенные Штаты «не являются государством – участником Римского статута и неоднократно отвергали утверждения МУС о юрисдикции в отношении американских военнослужащих».

Ранее Госдепартамент США пригрозил МУС «последствиями» за «попытки суда выйти за пределы своей юрисдикции».

 Газета ВЗГЛЯД рассказывала о противостоянии США с Международным уголовным судом.



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