Мнение: Неделя, что мы о ней знаем?

12.06.2020, 4:49, Разное

Неделя как понятие

Давайте поговорим о таком, как будто неплохо знаемом нами понятии, о неделе, и как это понятие к нам попало. Вроде и сказать особо нечего, ну семь дней, понедельник, вторник и пр. пр. до воскресенья? Как появилась? Да вроде как христианский, или иудейский бог там что-то создал за семь дней, вот и имеем то, что имеем. Однако не все так просто…

Первыми цикличность в семь дней заметили шумеры, когда наблюдали за Луной; они первыми разделили месяц на четыре фазы с добавлением в конце месяца тех дней, в которые Луна не видна. У шумеров семидневную неделю бесстыдно передрали вавилоняне, которые присвоили этим семи дням имена главных звездных божеств: Шамаш (Солнце), Син (Луна), Йштар (Венера), Нергал (Марс), Набу (Меркурий), Нинурта (Сатурн), Мардук (Юпитер). Кстати, последний из них, Мардук, бог-покровитель Вавилона, в поздние времена вавилонского царства стал играть главенствующую роль в религии Вавилонии. Жрецы делали настойчивые попытки объединить всех главных богов в единого, слить их как в проявления верховного бога, ипостаси Мардука. И, ещё раз, кстати, в некоторых странах, например в Англии, дни недели до сих пор называются по именам языческих божеств. Но, продолжим. Семидневную неделю, в свою очередь, нимало не смущаясь, переняли у вавилонян иудеи и на этой основе, как я уже упоминал выше, создали библейское учение о сотворении мира вообще. Здесь я это учение разбирать не буду, оно на слуху, большинство людей его знает. Еврейский календарь с семидневными неделями подхватило христианство и двинулось с ним в Римскую империю, а оттуда уже греки принесли семидневную неделю к нам. Касаться недели у других цивилизаций древности (Египет, Индия) я не буду, мы разбираем ту цепочку, по которой неделя и попала к нам.

Теперь обратимся к дням недели. Привычная нам семидневная неделя начинается с понедельника, но в некоторых странах она начинается с воскресенья и это как раз связано с канонами христианства, так как понедельник в библии был вторым днем при сотворении мира. Этимология понедельника – по неделе, после недели, где неделя означает – не дело, отдых, день отдохновения, то есть понедельник – первый день после отдыха. По вторнику разбирать особо нечего, второй, он и в Африке второй. Среда означает середину (по укр. середа), она отголосок дохристианской славянской культуры, где неделя была не семи, а пятидневная, и этот день находился как раз посередине. Четверг и пятница этимологически произошли от чисел четыре и пять, соответственно. Суббота, слово приносное, не славянское, происходит от слова – шаббат, шабат, что на иврите означает «покоиться, воздерживаться», но и здесь не обошлось без плагиата, есть все резоны утверждать, что иудеи это слово позаимствовали у вавилонян, соединив вместе два аккадских слова: себуту и шапатту – седьмой и пятнадцатый день лунного месяца. Как видим, плагиат во все времена процветал, так что нечего пенять на нынешнее племя, им есть с кого брать пример. Свободу плагиату! Сва-бо-ду! – Как кричал небезызвестный Кеша. Но я отвлёкся. Обратимся к последнему дню недели, к воскресенью. Или к первому? Ладно, пусть будет последним. С воскресеньем, опять же, не всё так просто. Этимологически, скорее всего, происходит от древнеславянского, языческого, дохристианского слова «кресе – здоровье, кресати, воскрешати – оздоравливать». Кстати, только в русском языке этот последний день недели звучит как воскресенье, во всех других славянских языках это – неделя. В нынешнем же календаре означает воскрешение Христа, которое и произошло в воскресенье, на третий день после распятия.

Вот такой сложный, интересный путь прошло понятие «неделя» прежде чем оно попало к нам, и вошло в наш привычный обиход. Надеюсь, данный разбор не сильно вас напряг, я знаю, что многие обращают внимание на то, сколько минуточек жизни у них отхватит прочтение поста и выбирают покороче.

Да, и ещё, вопрошают, почему я не отвечаю на комментарии к постам? Отвечаю, что отвечаю (красиво сказанул) у себя в блоге на адекватные комментарии, вести несколько веток диалогов тяжело, и не особо удобно.