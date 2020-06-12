Мнение: Письмо: “Мороженко на солнцепеке”

12.06.2020, 4:42, Разное

Письмо для самостоятельного разбора

sedtsa_chetireh

Здравствуйте, Эволюция, возможно мне повезет и мое письмо попадет на разбор.

О нас: оба мусульмане, наши родители общаются, 10 лет назад общались теснее, сейчас только наши мамы между собой.

О нем: 22 года, Л. ребенок богатых родителей, учится заграницей, высокий, очень симпатичный, внешность все больше походит на Д.

Обо мне: 25 лет, окончила российский университет, живу самой обычной жизнью, работаю по специальности, среднего роста, симпатичная, насчет своего типа точно не знаю.

Началось все так:

В 2009 году мы с мамой жили в стране А., я училась в школе, у него есть сестра С, она тоже старше меня на 3 года, мамы общались между собой, мы с С. между собой, как и положено в нашей культуре. Я тогда была лошадкой высокого для 14 лет роста, полной, еще и носила хиджаб, ужасно завязанный. Он против меня дите-дитем, но он все равно мне чем-то понравился и я с первого дня как его увидела, постоянно думала о нем, мне так нравилось ездить к подруге в гости и так не нравилось, когда она выгоняла брата из комнаты. Он баловался и крутился вокруг нас, наверное просто назло сестре. Я не могла подойти к нему и начать общаться, мальчики и девочки общаться не должны, это было бы как минимум странно. Так и промечтала о нем 1.5 года

2011-2013

В 2011 мы с мамой уезжаем в Россию, школу я оканчиваю уже здесь, поступаю в колледж, в 16 хиджаб я снимаю, но имидж от этого лучше не становится, я располнела еще сильнее, второй подбородок, покусанные ногти, никому не нравлюсь, но и я сама не особо хотела кому-либо нравиться, занималась учебой, о нем не думала от слова “совсем”, с девочкой общались, созванивались, в 2013 начала активно делать курсовые и рефераты одногруппникам, на этом заработала деньги и купив себе и маме билеты, мы снова полетели в страну А.. Остановились в их доме. Л. тем временем жил в лагере. Но два раза все же удалось его увидеть, за эти пару-тройку лет он сильно вытянулся, стал выше меня, оформились черты, я расстаяла как мороженко на солнцепеке, но старалась не подавать виду, хотя он в принципе на меня внимания не обратил, С. заметила как я на него смотрю и спросила тогда “Нравится? :)”.

2013-2014

Через С. я нашла его в фейсбуке, добавила, писала о постах на его странице, иногда просто “привет-как дела”, поздравляла с праздниками, и тогда меня не особо смущало, что пишу только я, имидж по-прежнему ужасный, в 2014 году увидела у него сп и удалила из друзей.

2015

Их семья вместе с ним заехали в гости к нам, Л. окончательно превратился в симпатичного парня, я по-прежнему не очень, даже помыться не успела, мне сообщили за 15 минут до их приезда, я как раз шла с работы по жаре, но была безумно рада его видеть. Наконец, удалось пообщаться на общие темы, как учится, чем увлекается, С. вышла замуж, не приехала, его отец передал моему отцу, что “Л. сказал что хочет приехать еще”, и это подкормило мою корону, тут я решила, что я ему нравлюсь и все дело схвачено, осталось только…

2017

Эти 2 года о нем не думала, ушло 15 кг, ногти кусать перестала, краситься научилась, появился какой-никакой стиль, примерно так я выгляжу по сей день, внешность моя начала меня радовать, за 2015-2017 были первые отношения, а так, еще не нравилась особо никому, но по крайней мере молодые люди уже не пятились так далеко, и в 2017 он мне приснился и после этого я добавила его в друзья. Написала сама, общение было ярким и живым, но тогда мне уже не нравилось, что пишу только я, на месяц замолкала, чтобы не грузить своими письмами, думала, может сам захочет пообщаться, но этого не было. С каждым таким “перерывом” общение становилось все холоднее и я сделала вывод: он бедняша на меня обижается, надо липнуть активнее. Мама вернулась обратно в ту страну, у нее своя жизнь, с 2016 живу отдельно. Под предлогом навестить маму, поехала и навязалась на встречу с ним, я тогда даже не заметила, что во время нашего общения он зевал. Припереться в другую страну ради мужика, которому на тебя насрать – тогда мне это не казалось таким уж трэшем, на праздники как обычно поздравляла, приветы мои родителям отказывался передавать под предлогом “они не знают что я пользуюсь соц. сетями”, а на самом деле это значило “мне стыдно и стремно им признаться, что ты мне пишешь, еще подумают, что это взаимно”. Отвечал раз в 2-5 суток, когда я вернулась в Россию, я ему написала “если ты не хочешь общаться – так и скажи, я отстану навсегда”, после этого стал писать раз в неделю, желать доброе утро. Через месяц я накатала ему голосовую на 6 минут с признанием симпатии, он сказал, что всегда знал об этом и пожелал спокойной ночи. 5 месяцев мы не общались.

2018

Прислала ему рисунок и сказала “не вздумай подумать, что ты мне нравишься, мне на тебя давно пофиг, но вот тебя очень легко рисовать, у тебя правильные черты”, поблагодарил за рисунок, сказал, что красиво получилось. И через 2 недели написал САМ. Для меня это было таким огромным счастьем, что я решила установить для себя лимит, чтоб не липнуть: 2-3 раза пусть он сам пишет, 1 раз я, так все и было и продолжается по сей день. Первые полгода общение было похоже на дружеское, потом это стало все больше походить на флирт, в конце года назвал “своей любимой девушкой” и сказал что я давно у него в голове, просил удалить из инстаграма подписчиков-парней, теперь он мой парень, поставил сп, выложил на свою страницу мою фотографию. Но я познакомилась в реале с П. (мой парень, 32 года), Л. узнал об этом и удалил почти везде из друзей, кроме моей рабочей страницы.

2020

Не общались, но с рабочей страницы поздравил с д.р., спросила про ситуацию с короной в стране Б., где он учится, пожелала беречь себя. На следующий день спросил, где я сижу, чтобы меня добавить. Я подготовила страницу, спрятав все данные про отношения, независимо от того, нравлюсь я ему или нет, добавил, списываемся раз-два в неделю, что примечательно, что теперь он сам передает приветы моей семье, интересуется, отвечает быстро, говорим обо всем, кроме романтики. Меня прям уносит от радости, когда он пишет, в реале с парнем отношения стали лучше на фоне всего этого, с парнем рвать точно не хочу, но фигура Л. большая и меня на некоторое время уносит в иллюзии. Как на самом деле Л. относится ко мне в данный момент?

Спасибо за возможность написать в рубрику.