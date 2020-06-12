 

Адвокат Медведчука уточнил, какой долей “1+1” владеет Марченко

12.06.2020, 4:31, Новости дня

Жена главы политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко владеет 8,22% акций телеканала “1+1” и 8,17% акций телеканала ТЕТ. Об этом 11 июня проинформировала пресс-служба политика, сообщение опубликовано на партийном сайте.

Адвокат Игорь Кириленко, представляющий интересы Медведчука, привел сведения о вхождении Марченко в структуру собственников каналов, которые отличаются в меньшую сторону от тех, которые 10 июня назывались украинскими СМИ.

По данным юриста, ООО “Инвестиционная компания “Гармония”, собственником которого до марта 2016 года был Медведчук, а в марте 2016-го стала Марченко, в январе 2012 года приобрело 100% акций кипрской компании Beresintio Investments Ltd. В феврале 2012 года Beresintio Investments Ltd купила у компании Invensis Investments Ltd 100% акций компании Laroma Ventures Ltd, которая владела и продолжает владеть 33,33% акций компании Bolvik Ventures Ltd. Эта фирма владеет 49,999% акций компании Alstrom Business Corp, которая, в свою очередь, владеет долями телеканала “1+1” и телеканала ТЕТ.

В дальнейшем собственником 100% акций компании  Laroma Ventures Ltd стала фирма Selcorivia Ventures Ltd, которая принадлежит Марченко, утверждает Кириленко.

Журналисты обнаружили Bolvik Ventures Ltd в структуре собственности телеканалов “1+1” и “2+2” (канал ТЕТ о своих собственниках официально не сообщал). Эта офшорная фирма через цепочку других имела в собственности 24,66% в ООО “Телерадиокомпания “Студия 1+1”, а также 24,51% телеканала “2+2” (ООО “Гравіс-Кіно”), говорилось в публикациях.

В компании “1+1 медиа” заявили, что появление среди совладельцев телеканалов жены Медведчука является новой информацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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