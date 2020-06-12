 

Миссия Украины в ООН осудила призыв крымчан в российскую армию

12.06.2020, 4:31, Новости дня

Россия нарушает международное право, призывая в свои вооруженные силы жителей оккупированного ею Крыма. Об этом 11 июня в Twitter заявила миссия Украины в ООН.

“Украина осуждает призыв в Крыму и любое давление, в том числе посредством уголовного преследования. Россия как оккупирующее государство должна: соблюдать все свои обязательства по международному гуманитарному праву; положить конец принуждению жителей Крыма служить в своих вооруженных силах”, – сказано в твите.

Украинские дипломаты отметили, что более 100 жителей Крыма привлечены к ответственности на временно оккупированных территориях Крыма за уклонение от призыва.

Ukraine condemns recruitment in Crimea and any kind of pressure, including through criminal prosecutions.

Russia as an occupying Power must:

 uphold all of its obligations under international humanitarian law

 end compelling Crimean residents to serve in its armed forces

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) June 11, 2020

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

По информации Министерства иностранных дел Украины, с 2015-го по 2019 год в вооруженные силы РФ было призвано не менее 18 тыс. жителей Крыма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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