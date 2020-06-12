Кулеба призвал Европу усилить санкции против России

12.06.2020, 4:31, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС усилить санкционное давление на РФ в связи с грубыми нарушениями Россией прав человека и международного права в оккупированном Крыму. Как сообщает пресс-служба МИД, об этом он заявил на заседании министров иностранных дел Европейской народной партии 11 июня.

По его словам, Россия не желает обеспечивать выполнение договоренностей саммита “Нормандской четверки”, состоявшегося в декабре прошлого года в Париже, ограничивает доступ представителей ОБСЕ и других международных организаций в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, а также продолжает раздавать российские паспорта в этих регионах.

“Для того, чтобы реально изменить ситуацию, международное политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться. Так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма”, – заявил Кулеба.

Пресс-служба МИД отмечает, что участники встречи “выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и подтвердили настрой на сохранение санкционного и политического давления на РФ”.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

В связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе Евросоюз ввел несколько пакетов санкций против РФ, неоднократно продлевая и ужесточая ограничительные меры.