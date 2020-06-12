Социальные сети: возможности и опасности

12.06.2020, 4:22, Новости дня

Каким может быть будущее социальных сетей в США и в мире? Возможно ли контролировать и регулировать соцсести? – Оценки Брайана Актона (Brian Acton), бывшего сотрудника Facebook, сооснователя Whatsapp, главы Signal Foundation.

Марго Гонтар: Традиционный вопрос, который вы, вероятно, часто слышите: соцсети – это зло или добро?

Брайан Актон: Я считаю социальные сети технологией, которая сама по себе ни хорошая, ни плохая. Люди используют социальные сети и для хорошего, и для дурного, но в этом не стоит винить технологию.

М.Г: Однажды вы призвали удалить аккаунт в Facebook. Почему?

Б.А.: Когда я опубликовал тот пост в «Твиттере», это было мое заявление о том, что я принимаю участие в движении за удаление аккаунта в «Фейсбуке». Некоторые восприняли это как призыв. Но я просто дал совет: если вы хотите иметь страницу в «Фейсбуке», это ваш выбор, но это не то, что я хотел бы для себя. Я никогда не ощущал, что мне нужна страница в «Фейсбуке», у меня достаточно других каналов для общения с людьми. Я решил, что мне не следует отдавать «Фейсбуку» мою личную информацию и что настал подходящий момент, чтобы удалить аккаунт.

М.Г.: Наблюдаете ли Вы примеры негативного влияния соцсетей на людей?

Б.А.: Да, я вижу много подобных примеров. Например, «Инстаграм» позволяет наблюдать за счастливой жизнью других людей и расстраиваться, что у них самих жизнь не такая прекрасная – все эти фото с яхтой, например. Это создает фальшивый опыт, в результате которого вы чувствуете себя плохо. По моему мнению, следует контролировать свое потребление, подходить к этому сознательно и учить людей понимать положительные и негативные эффекты использования соцсетей. Люди живут в реальном, а не виртуальном мире. И нам нужно осознать необходимость периодически выдергивать провод из розетки и общаться друг с другом вживую, чтобы лучше понимать происходящее и осознавать перспективы.

М.Г.: Каким будет будущее соцсетей?

Б.А.: Я думаю о соцсетях, как о гобелене, сотканном из разных приложений и каналов. Есть большие и маленькие площадки для общения, публичные и приватные. Думаю, люди продолжат экспериментировать и создавать – вне зависимости от того, что у них будет получаться – соцсети для любовных свиданий или для работы. Социальные сети продолжат развиваться в зависимости от потребностей людей. Возможно, мы перейдем на другие устройства и технологии, может, у нас появятся соцсети в виртуальной реальности, где люди будут общаться в виртуальных комнатах. Для этого уже есть необходимые технологии. Смартфоны – не потолок в развитии соцсетей.

Я бы сказал, что я технологический оптимист. Думаю, люди в целом поступают правильно и принимают верные решения. С развитием технологий мы сможем лучше защищать людей и их системы связи. Мы дадим им больше возможностей обсуждать болезненные темы. Так что, на мой взгляд, в целом хорошего больше, чем плохого. Есть возможность сделать больше хорошего в мире, предоставляя безопасность и каналы коммуникации людям, которые в этом нуждаются.

М.Г.: Президент Трамп подписал указ, согласно которому ответственность за сообщения, публикуемые пользователями, возлагается на компании, управляющих соцсетями, Что вы об этом думаете?

Б.А.: Текст указа, к сожалению, достаточно длинный и написан так, будто он является отдельным законом. Организациям будет очень сложно принимать решения, когда дело будет касаться свободы слова и деликатного контента. У юристов уйдет много времени, чтобы разобраться, как объединить указ и имеющийся закон, и как их интерпретировать. Возможно, какие-то случаи дойдут до суда, и уже суды будут решать. Чувствуется, что сейчас происходит борьба. Я не пытаюсь занимать в ней чью-то сторону, просто наблюдаю. И думаю, что это очень путает людей.

М.Г.: Будет ли предприниматься больше попыток регулировать соцсети не только в США, но и во всем мире?

Б.А.: Я думаю, Facebook и другие компании постараются сделать все, чтобы этого не случилось: они будут заниматься саморегулированием. Именно поэтому они и продолжат совершенствовать и улучшать свои правила и технологии, чтобы их не регулировали извне, будь то правительство США или ЕС. Вероятно, будут предприниматься попытки регулировать соцсети, как и попытки бороться с этим. Будет интересно увидеть, чем все закончится – хоть доставай попкорн и смотри это кино.

Из личного опыта я знаю, что регулирование удушающе влияет на индустрии, замедляет инновации, мешает прогрессу. Так что, в основном, я против каких-либо форм регулирования соцсетей, особенно учитывая, что это затрагивает тему свободы слова – в этой стране это крайне серьезный вопрос. У нас очень хорошо защищено право на свободу слова, не должно быть разницы в юридической оценке того, что публикуется онлайн, а что говорится в реальной жизни. Конечно, в соцсетях у вас мегафон побольше, и бывает много подписчиков. Но я думаю, что у людей должна быть возможность вести открытую и честную дискуссию даже на деликатные темы.

У нас уже есть установленные правила и законы, Конституция и Первая поправка к ней. Думаю, любое регулирование должно проводиться очень аккуратно, с наименьшим вредом для публичного дискурса и общения людей. Я еще пока не видел, чтобы кто-либо предложил что-либо приемлемое, поэтому я не очень оптимистично смотрю на перспективу регулирования в целом.

М.Г.: Twitter фактически принял на себя роль журналиста. Это логичный шаг?

Б.А.: Сложно просто взять и отделить одно от другого. По сути, вопрос заключается в том, должны ли эти платформы вести себя, как СМИ. Думаю, Twitter в каком-то смысле позиционирует себя ближе к формату традиционного СМИ, поэтому они более заинтересованы в том, чтобы перепроверять факты. В то же время Facebook позиционирует себя больше как место, где люди могут публиковать и комментировать. Когда есть две большие компании, где одна ведет себя как газета, а вторая как ТВ, это путает людей, и становится сложно понять, когда нужно проверять факты, а когда нет. Да и в целом вызывает у людей в Америке непонимание: как теперь называть Twitter. СМИ? Медиаплатформа? Или это только соцсеть? Все так расплывчато. И эта путаница делает еще более сложным создание законов или регулирование.

Это особенно сложно в случае с «Фейсбуком», ведь там есть реклама и оплаченный контент – это уже другой набор правил. Думаю, что эта бизнес-модель сейчас вызывает у американцев особенное подозрение, учитывая, какую роль Facebook сыграл в американских выборах в последние несколько лет. Я бы предпочел, чтобы «Фейсбук» предоставил мне ленту новостей, в которой бы не было проплаченного контента, или выбрал другую бизнес-модель, чтобы я мог заплатить за использование сервиса и не получать проплаченный контент или контент, который появляется передо мной по воле алгоритма, который не я выбирал.