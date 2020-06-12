По законам нового времени

12.06.2020, 4:13, Разное

Американская кинокомпания изъяла из открытого доступа легендарный фильм «Унесенные ветром» за «преуменьшение ужасов рабства».

Скандал вокруг «Унесенных ветром» напрямую связан с протестами в Америке, новой этикой, новой толерантностью, новой чувствительностью. И новым ревизионизмом, который переписывает историю вообще и историю мирового кино в частности.

Сцена из «Унесенных ветром» Флеминга, Кьюкора и Вуда

Напомним, «разоблаченным» оказался один из самых кассовых в мире фильм «Унесенные ветром», выигравший 8 «Оскаров», включая первую в истории золотую статуэтку для афроамериканской актрисы Хэтти МакДэниел.

Компания WarnerMedia временно изъяла из открытого доступа стриминга HBO Max легендарный фильм, который преуменьшает ужасы рабства:

«Картина — продукт своего времени и изображает некоторые из этнических и расовых предрассудков, которые, к сожалению, были распространены в американском обществе», — говорится в официальном заявлении.

— Подобные расистские моменты были ошибочными тогда, они ошибочны сегодня, и мы подумали, что показ этого фильма без объяснения и осуждения этих моментов безответственен».

Руководители платформы спешно отреагировали на критику сценариста Джона Ридли, получившего «Оскар» за сценарий фильма «12 лет рабства». В своей колонке в LA Times Ридли потребовал убрать из библиотеки стриминга фильм, который «прославляет предвоенный Юг», «игнорирует ужасы рабства» и «…увековечивает болезненные стереотипы о людях с кожей другого цвета».

Короче говоря, воспевает расизм.

По сути, выступление Ридли и его коллег, поддержавших эту точку зрения, соединяется с настроением американских протестов после убийства Джорджа Флойда. На волне демонстраций, охвативших страну, новую силу набрало движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») против насилия в отношении чернокожего населения.

Руководители фильмотеки обещают вернуть «Унесенные ветром» с обсуждением исторического контекста, а также добавить в коллекцию другие фильмы, которые создадут у зрителя более полную картину рабовладельческого Юга Америки.

Так уличные баталии перебираются на экран и в историю кино, наводя там порядок.

Картина «Унесенные ветром» собрала $3,5 млрд, из-за чего была признана самой кассовой в истории американского кинематографа. По законам нового времени она преступница во многих отношениях. «Унесенные ветром» и раньше подвергались критике за «романтизирование рабства». Кроме того, на феминистских дискуссиях в разные годы обсуждали крамольную любовную сцену на лестнице, выясняя, изнасиловал ли хронический абьюзер Батлер южанку Скарлетт О’Хара, и допустимо ли вообще подобные сцены романтизировать.

Сцена изнасилования на лестнице из «Унесенных ветром»

Случай с «Унесенными ветром» не единичен.

С подобными проблемами столкнулся Disney, запуская свой потоковый сервис Disney+. После размышлений эксперты решили не включать в фильмотеку анимационный хит 1946 года «Песня Юга» за неправильное изображение афроамериканцев.

Оставив в коллекции мультфильм «Дамбо», руководители стриминга опубликовали специальное заявление об отказе от ответственности за старые фильмы с их устаревшими культурными ценностями.

В оригинальном «Дамбо», как известно, фигурировал персонаж по имени Джим Кроу, лидер группы черных ворон, озвученный с афрроамериканским акцентом.

Режиссер Тим Бертон решил не включать сцену ворон в свой ремейк «Дамбо».

По законам нового времени принято извиняться за нанесение травм, у которых нет срока давности. Warner Bros оправдывается за показ старого релиза «Тома и Джерри», обвиненного в расизме: «Мультфильмы, которые вы сейчас увидите, — продукты их времени. Они могут отражать некоторые этнические и расовые предрассудки, которые были обычным явлением в американском обществе».

Учитывая нынешние массовые протесты против расовой дискриминации, телеканалы срочно пересматривают репертуарные ветки. Paramount Network снимает с показа весьма успешный сериал «Полицейские» (Cops) меньше чем за неделю до премьеры 33-го сезона телешоу. В течение 14 лет по субботам американцы прилежно смотрели «реальные случаи из полицейской практики».

Но «реальный случай из полицейской практики» зажег уличную войну.

Netflix, BBC и BritBox отказываются демонстрировать неполиткорректное скетч-шоу Little Britain, где белые актеры переодеваются в представителей других рас.

Вспоминаются скандалы вокруг фильмов «Линкольн» и «Джанго освобожденный», которые правозащитники уличили в оскорблении афроамериканцев. В «Линкольне» Спилберга, посвященном борьбе за права темнокожих и введению поправки в Конституцию США, запрещающей рабство, афроамериканцы появляются лишь в эпизодических ролях и «ждут, пока их освободят белые». История черного раба в «Джанго освобожденном» Тарантино раскритикована за чрезмерное употребление слова «ниггер» и за искажение истории рабства. Режиссер Спайк Ли назвал работу Тарантино «неуважительной по отношению к его предкам».

Утверждение коллективной идентичности бурно вершится не только на улицах. Создается язык, способный отразить веяния времени.

Пробить стену «токсичного белого консерватизма», харассмента, мизогинии призывает Голливуд, раскачанный движением «#MeToo». С учетом новых правил меняется не только репертуар, но и кинопроизводство (прописываются кодексы профессиональных взаимоотношений), фестивальные и премиальные протоколы.

Под вопрос ставится любая универсальность. Особенно универсальность патриархального мужского (или консервативного белого) мира.

Похоже, цивилизация вступает в эпоху ценностной ревизии, которая затронет все сферы жизни, — от мировой истории до образования и даже юмора.

А пока в Лондоне специальная комиссия будет оценивать, насколько достопримечательности отражают многонациональное население и историю города, в Америке уже начали уточнять и переписывать историю с учетом смены оптики.

Кстати, про Хэтти Макдэниел, ту самую темнокожую актрису, снимавшуюся в «Унесенных ветром», получившую в 1940-м «Оскар» за лучшую роль второго плана. Известно, что из-за расовой сегрегации Макдэниел во время церемонии сидела отдельно от своих коллег по фильму.

Авторы недавнего сериала «Голливуд» попытались восстановить справедливость, и Хэтти стала одной из героинь фильма, а история ее травмы и унижения — одной из сюжетообразующих линий. По сценарию младшая коллега Хэтти — чернокожая молодая актриса — на оскаровской церемонии демонстративно садится в первом ряду вопреки всем косным правилам. Сыграла Хэтти известная актриса, певица и рэпер Куин Латифа. А сам сериал с разной степенью успешности пытается развеять устаревшие мифы золотого Голливуда.

В парадигме новой чувствительности и новой этики идет ревизия всего мирового кинематографа. Этическому разносу подвергаются «Крестный отец», «Последнее танго в Париже», многие старые европейские фильмы. Пристальный взгляд на исключительно мужскую культуру ХХ века и гендерная оптика призывают смотреть кино, включая критику. В праве снимать кино и тем более получать призы отказано «нерукопожатным режиссерам» вроде Романа Поланского или Вуди Аллена.

Про что все эти дискуссии, которые полыхают в соцсетях? Про новую идеологичность? Про перераспределение власти? Про освобождение от многообразных тоталитарных установок и дискриминации любого вида и сорта?

Общество, разогреваемое публичными скандалами и претензиями униженных и оскорбленных, продолжает раскалываться на враждующие лагеря, непримиримо реагируя буквально на любое событие. Поэтому поспешный, на первый взгляд, шаг WarnerMedia снять с показа, а потом вернуть «Унесенные ветром» с комментарием об эпохе, в которой фильм родился, и объяснением исторического контекста, мне кажется вполне уместным.

Тем более обещают не купировать ни одного кадра.

Дискуссия сегодня самый сложный жанр. Проще хейтерить, переходить на личности, цензурировать, чем доказывать свою точку зрения. И что не менее важно, услышать доводы оппонента.

Непримиримость — признак бессилия. «Где вы — непримиримые враги?» — сокрушался Шекспир о Капулетти и Монтекки.

Вновь приходится учиться анализировать проблемное кино. Смотреть фильм с разных позиций, в том числе с точки зрения культуры травмы.

А фильм «Унесенные ветром» Виктора Флеминга, Джорджа Кьюкора, Сэма Вуда по роману Маргарет Митчелл по-прежнему лидирует в списке самых просматриваемых картин, обгоняя «Мстителей» и «Аватар». И очередной скандал еще более увеличит число его зрителей.

Лариса Малюкова

обозреватель «Новой»