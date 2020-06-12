Топалов выдохнул с облегчением после скандала с Тодоренко

12.06.2020, 4:06, Разное

В апреле Регина Тодоренко во время интервью изданию PeopleTalk заявила, что в домашнем насилии виновата сама жертва. Высказывание телеведущей “А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?” вызвало бурное обсуждение. Пользователи Сети, которые категорически не согласились с мнением знаменитости, устроили против нее травлю.

После этого Тодоренко лишилась множества рекламных контрактов, звания “Женщина года” и прочего. Однако не долго Регина “обтекала”. Она развернула целую кампанию, чтобы реабилитироваться. Телеведущая пожертвовала миллионы рублей в благотворительные фонды, а также сняла документальный фильм в поддержку жертв насилия.

Вероятно, Регине удалось отвести от себя повышенное внимание критикующих людей, ведь последний месяц практически никто ее не задевает. Супруг телеведущей Влад Топалов написал в своем инстаграм-аккаунте, что очень хочет, чтобы все наладилось. Певец процитировал художника Винсента Ван Гога:

“Мне очень нравится поговорка: “Как станет хуже некуда, так и на лад пойдет”. По временам я спрашиваю себя, не стало ли нам действительно “хуже некуда”, потому что мне очень уж желательно, чтобы все наконец “пошло на лад”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 21 Мар 2019 в 4:13 PDT

Напомним, в конце апреля Влад Топалов яростно отбивался от злопыхателей, которые набрасывались на его семью. Певец не понимал, как могут люди желать его сыну сгореть в огне.