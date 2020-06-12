 

Гуф пытался поссорить Айзу с новым возлюбленным

12.06.2020, 4:06, Разное

Недавно Олег Майами в своем инстаграм-аккаунте опубликовал совместный снимок с бывшей женой Гуфа Айзой Анохиной и представил отрывок из новой песни, которая, вероятно, посвящена ей. Поклонники предположили – поп-певец начал встречаться с бизнесвумен.

Догадки подтвердились, когда вышло в эфир новое реалити-шоу “Супер Айза”, где Анохина делится подробностями своей личной жизни. Благодаря первым выпускам проекта стало ясно, что знаменитость, действительно, состоит в отношениях с Олегом.

Но неожиданно вмешался экс-супруг Айзы, рэпер Гуф. Он показал бывшей возлюбленной снимки ее нового избранника с разными девушками. На Анохину фотографии не произвели никакого впечатления, но это очень задело Олега.

Молодой человек возмутился поступком Гуфа. Олег считает Айзу самой большой любовью в своей жизни, он не хочет ее потерять, поэтому так остро отреагировал на эту ситуацию.

Анохиной такая реакция возлюбленного, можно сказать, понравилась, но она предупредила певца, что ему придется привыкать к этому, ведь в ее жизни до сих пор присутствуют бывшие мужья. Они являются отцами ее детей.

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Публикация от Олег Майами (@miamioleg_official) 9 Апр 2020 в 11:45 PDT

Напомним, ранее Айза Анохина состояла в браке с Гуфом. У возлюбленных появился наследник – сын Сами. После развода с рэпером она была замужем за бизнесменом Дмитрием Анохиным, от которого родила еще одного сына. Мальчика назвали Элвисом.



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