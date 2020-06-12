Мнение: Пожар метрополии

12.06.2020, 4:04, Разное

Советская школа фантастики была одной из сильнейших в мире. В первую очередь потому, что качественно моделировала будущее. Как утопии, так и антиутопии. "Моделировала" – не просто "предсказывала", а выводила сложные социальные, политические, экономические противоречия и причинно-следственные связи, которые ложились в рамки логики создаваемых ими миров.

Один из таких великих, не побоюсь этого слова, фантастов – представитель донецкой школы Федор Березин (здесь в ЖЖ он hrapypris31). Читая информацию о том, что сейчас происходит в Штатах, я никак не мог отрешиться от мысли, что все это я уже читал, причем местами – буквально дословно. Небольшое напряжение памяти – и вспомнил. Вспомнил про цикл Фёдора Березина "Война 2030" и конкретно ее часть "Пожар метрополии". Где он описал гражданскую войну в США ровно так, как она начинается прямо сейчас. Указав совершенно точно и действующие субъекты, и противоречия, и стоящие за этой войной глобальные и чисто локальные силы.

Сегодня мы находимся буквально на первых страницах этой книги, но очень многое подсказывает, что дальнейший ход событий вполне может повторить ту часть сюжета, в которой как раз о гражданской войне и ее итогах. Впрочем, насчет итогов Березин оставил вопрос открытым, так как сценарий очевидно неоднозначен. Неоднозначен он был в момент публикации книги (начало нулевых), да и сейчас, в общем-то тоже.

Конечно, местами Березин ошибся – и точным годом, и, к примеру, идеологией мятежников – он полагал, что ключевым станет чисто расовый вопрос. В реальности идеология "революционеров" выглядит более широкой и размытой, зато и аудиторию она захватила гораздо более обширную. Но в целом попадание практически в десятку.