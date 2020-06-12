Мнение: Симулякр вместо переговоров

12.06.2020, 3:55, Разное

На тему вопросов про то, что Украина сама с собой переговаривается в Минске.

Симулякр вместо переговоров

Представляющий Россию на переговорах в Минске Грызлов заявил, что «Украина фактически вышла из Минских соглашений». Поводом для очередного признания очевидного стала очередная клоунская выходка украинской делегации, которая отказалась вести переговоры с представителями ЛНР и ДНР и притащила в Минск назначенных в Киеве же «представителей Донбасса», то есть реализован вариант «мы будем разговаривать сами с собой». Разумеется, к понятию переговоров все это не имеет отношение – все это профанация и чистейший симулякр.

Обозначенные еще в 2014-2015 позиции сторон за 6 с лишним летом принципиально не изменились – Москва хочет, чтобы Киев вел переговоры с ЛНР и ДНР, а Киев хочет, чтобы ему ЛНР и ДНР просто сдали вместе с границей. Так как ничего в этих вопросах не меняется, то и сами переговоры, если чем и отмечаются, так это различными выходками и перфомансами со стороны Украины, которые, впрочем, также ни на что не влияют.

Разумеется, если бы цель была вести переговоры и о чем-то договариваться, то разговаривать надо не со своими же куклами, а с другой стороной, но этого, конечно же, не будет. Поэтому последовательно и рушатся иллюзии относительно «лучшего выбора украинского народа Порошенко», «президента мира Зеленского», «умелого переговорщика Ермака» и так далее. Все они действуют в рамках заданного курса, который определяется не на Украине. И в списке приоритетов операторов процесса переговоры с ЛНР и ДНР, а также прекращение войны определенно не значатся, что, впрочем, не мешает заниматься профанацией переговоров в Минске.

Ирония в том, что даже признавая очевидное, что Украина не хочет и не будет выполнять Минские соглашения, эти переговоры будут продолжаться и далее, где стороны будут натужно симулировать кипучую деятельность, которая к тому, что реально происходит на Донбассе, уже давно имеет крайне отдаленное отношение.

С тем же успехом представители ЛНР и ДНР могут отказаться от переговоров с украинской делегацией, назначить представителей Украины из числа каких-нибудь политических эмигрантов, да хотя бы того же Януковича, и вести переговоры с Украиной таким образом, пока параллельно Украина будет вести переговоры с ею же назначенными «представителями ЛНР и ДНР». Повлияет ли это на Минский формат? Конечно же нет. Просто один симулякр заменит другой, а результат и в том, и в другом случае будет идентичным.

Сколько это еще продлится – сказать трудно. Пока что есть лишь один дедлайн – 1 января 2021 года. Эту дату называл Зеленский как крайний срок, до которого он собирается «придерживаться Минских соглашений». Так как за более чем год своего президентства Зеленский так ничего для выполнения Минских соглашений не сделал, то практически невероятно, что до начала 2021 года что-то принципиально в этом вопросе поменяется. Это просто оттяжка времени, чтобы потом Зеленский мог говорить: «Ну вот видите, я же пытался, но я не виноват, это виноваты Россия, ДНР и ЛНР, это они не хотят мира». Поэтому оставшиеся месяцы до дедлайна надо чем-то заполнять, потому что избиратели периодически задают вопросы зиц-председателю по поводу выполнения предвыборных обещаний, которые напрямую влияют на снижающийся рейтинг Зеленского.

Про Нормандский формат сейчас уже также особо не вспоминают, договоренности конца 2019-го года также остались на бумаге, новая встреча, которая должна была пройти еще в апреле, даже не анонсирована. Европейцы делают дежурные заявления, которые не сильно отличаются от того, что они же говорили в 2015-2019-м годах. Вашингтон также не меняет свою позицию, поэтому международная обстановка вокруг Минских соглашений также принципиально не меняется.

Можно было бы говорить о том, что имеют смысл действия, направленные на определение того, кого обвинят в срыве Минских соглашений, но и тут особой интриги нет, так как главным виновником при любых заявлениях и действиях назначат Россию «как одного из гарантов». Ссылки на действия Украины или двойные стандарты Запада традиционно будут проигнорированы.

Поэтому, с моей точки зрения, на минские посиделки особого смысла обращать внимания нет. Республики должны продолжать интеграцию с Россией, а 1-й и 2-й армейские корпуса в ЛНР и ДНР должны давать более жесткую ответку на любые агрессивные действия ВСУ, дабы повышать издержки войны для Украины.

Разумеется, реалистичные каналы взаимодействия вроде обмена пленными вполне можно и нужно сохранять, чтобы менять наших людей – как военных, так и гражданских. Но на нечто большее вряд ли стоит рассчитывать. Военные и дипломатические пункты Минских соглашений в любом случае выполнены не будут.

Специально для АСД

https://asd.news/articles/dnr/vykhod-ukrainy-iz-minskikh-soglasheniy/ – цинк

Плюс еще неплохое интервью социолога Копатько на тему тупика на украинском направлении и некоторых его причин.