Мнение: О внезапном приходе второй волны коронавируса

12.06.2020, 3:54, Разное

Нежданно-негаданно «вторая волна» CoVID-19 из теоретического допущения стала грозной реальностью. Хотя как – нежданно? Её, в принципе, не только допускали, но и ждали. Просто не так скоро. Не в тот момент, когда ещё даже первую толком обуздать не удалось.

А она вот – пришла. Здрассьте!

Что характерно, первыми тревогу забили не профессиональные бюрократы от медицины, а… рыночные спекулянты.

В четверг, 11 июня, цены на #нефть обвалились вместе с фондовыми рынками в Европе и #США на новостях о резком росте случаев коронавирусной инфекции в мире и мрачных прогнозах по мировой экономике от ФРС США и ОЭСР. И к этому падению следовало бы отнестись не просто как к обычной коррекции, последовавшей за практически безостановочным ростом котировок акций на 22-40%, а как к возможному предвестнику ещё большей бури.

Вот что пришло в новостях. Число выявленных случаев заражения в США превысило 2 млн, количество жертв заболевания превзошло 112 тыс. чел., словно оправдывая недавние мрачные прогнозы Дональда Трампа о том, что будет ещё хорошо, если от CoVID-19 умрут 200 тыс. американцев. О росте заболеваемости свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Согласно его статистике, несмотря на замедление роста числа заражённых в некоторых городах и штатах, среднее количество новых случаев инфицирования за последние семь дней продолжает расти более чем в 20 штатах. Что, вероятно, во многом связано с довольно быстрой отменой ранее введённых #коронавирус­ных ограничений.

В Техасе, власти которого одними из первых стали смягчать карантинные меры, три дня подряд наблюдалось рекордное число госпитализаций. Скачок новых случаев заражения был зафиксирован в девяти округах штата Калифорния. В целом мире новые заражения держатся на рекордном уровне более 130 тыс. чел. в день, хотя ещё в апреле их было 70-90 тыс. И ещё больше инвесторы обеспокоены тем, что недавние протесты приведут к новой волне инфицирования.

При этом глава Казначейства США Стивен Мнучин заявил о невозможности приостановки экономической деятельности во второй раз. «Мы не можем снова закрыть экономику. Я думаю, мы осознали, что, если закроем экономику, нанесем ещё больший ущерб», – подчеркнул он. И эта позиция, возможно, встретит широкое понимание. Но что будут делать власти когда больницы переполнятся уже не только в Нью-Йорке а в 20 штатах одновременно? И как будут вести себя люди?

Вопросы риторические, конечно.

Однако и нам не мешало бы на них посмотреть. Да, сейчас динамика заболеваемости CoVID-19 улучшилась в Москве и крупных городах. Но отмена всех ограничений, вызванная экономическими (давление бизнеса) и политическими (нереферендум по Конституции todo modo и как можно скорее), создала колоссальные риски. В российской столице, образно говоря, маски сброшены даже в общественном транспорте. Народ высыпал на улицы, радуясь жарким и солнечным дням, при этом полностью забил на «социальную дистанцию» и личную #безопасность. Последствия этой беспечности можно будет увидеть уже через неделю-другую, а в полной мере ощутить в начале июля.

Одна лишь надежда, что SARS-CoV-2 несколько сократил как вирулентность, так и летальность за недели путешествия по человеческой популяции. Но не рановато ли на такое надеяться, ведь подобные мутации происходят за месяцы и годы, а не на недели и дни?

А вы как заботитесь о собственной безопасности на случай раннего прихода «второй волны»?