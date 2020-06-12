 

Ключевской изрыгнул 6-километровый столб пепла

12.06.2020, 3:30, Новости дня

Камчатский вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6 тысяч метров над уровнем моря, шлейф которого распространяется в юго-восточном направлении.

Населенные пункты на пути распространения шлейфа отсутствуют, выпадения пепла в поселках зафиксированы не были, передает ТАСС.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан в Евразии высотой 4 750 метров, расположенный в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Примерно в 47 километрах от вулкана расположены поселки Ключи и Козыревск.



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