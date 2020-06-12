Опубликован обновленный график вывозных авиарейсов для россиян

12.06.2020, 3:30, Новости дня

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обновило график вывозных авиарейсов на срок до 19 июня.

График вывозных авиарейсов опубликован в Telegram-канале @vezemdomoy_rf.

По данным Минкомсвязи, 12 июня состоится рейс из Парижа в Москву. На субботу, 13 июня, запланированы рейсы Гоа – Москва – Ростов-на-Дону, Бангкок – Москва – Ростов-на-Дону, а также рейсы из Лондона и Оша в Москву.

График на 14 июня включает в себя вывозные рейсы Денпасар – Москва – Санкт-Петербург, Денпасар – Москва – Ростов-на-Дону, Хошимин – Москва – Санкт-Петербург, Хошимин – Москва – Ростов-на-Дону, Бишкек – Москва, а на следующий день, 15 июня, длинные рейсы с несколькими промежуточными пересадками Ереван – Москва – Казань, Ереван – Москва – Махачкала, Анталья – Москва – Казань, Анталья – Москва – Махачкала.

16 июня планируется вывозной рейс из Дели в Москву, 17 июня – из Бишкека в Казань, а 19 июня – из Бишкека в Якутск.

Напомним, на прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила рост числа желающих вернуться из США россиян.

Ранее в Минкомсвязи сообщали, что к 24 мая через портал Госуслуг россияне подали почти 80 тыс. заявлений на возвращение из-за границы вывозными рейсами. На территории других стран оставались свыше 60 тыс. россиян. Кроме того, к 19 мая вывозными рейсами в Россию вернулись 182 тыс. россиян.