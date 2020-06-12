 

У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами, найдено 46 тел

12.06.2020, 3:18, Новости дня

Как минимум 46 человек погибли в результате крушения судна с африканскими мигрантами у берегов Туниса, сообщило 11 июня агентство Reuters.

За сегодня найдено 20 тел. Среди жертв – двое детей.

Береговая охрана продолжает поиски погибших.

Лодка с 53 мигрантами на борту направлялась в Италию. 10 июня она перевернулась в Средиземном море недалеко от тунисского порта Сфакс.

В 2019 году у берегов Туниса произошло два кораблекрушения с массовыми человеческими жертвами – в мае и июле. По данным Агентства ООН по делам беженцев, всего с начала 2020 года утонуло и пропало без вести 186 человек, пытавшихся добраться до Европы по морю (без учета последней катастрофы).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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