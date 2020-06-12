Пентагон подтвердил выделение военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов

12.06.2020, 3:10, Новости дня

Пентагон официально подтвердил выделение военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов. Предоставление половины из этой суммы зависело от прогресса в реализации реформ и антикоррупционных усилий в стране.

«Министерство обороны объявило сегодня о своих планах выделить 250 миллионов долларов в 2020 финансовом году в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) на дополнительную подготовку, закупку техники и консультации для укрепления способности Украины более эффективно защищаться от российской агрессии», – говорится в заявлении Пентагона.

«Эти программы сотрудничества в области безопасности стали возможными благодаря продолжающемуся прогрессу Украины в ключевых реформах в сфере оборонных институтов и борьбы с коррупцией», – говорится в заявлении.

Как сообщалось в прошлом месяце, Пентагон удостоверил Конгресс в том, что Украина осуществила необходимые реформы, чтобы оправдать выделение дополнительного финансирования. Пакет помощи, включает, в числе прочего, патрульные катера, оснащенные 30-мм автоматическими пушками с дистанционным управлением, а также мобильные радиолокационные системы, предназначенные для обнаружения и отслеживания артиллерийского и ракетного обстрела, десятки машин скорой помощи и оборудование для безопасной связи, в том числе 100 «тактических планшетов».

Ожидалось, что Конгресс не будет блокировать выделение помощи, поскольку предоставление вооружений Украине пользуется широкой поддержкой среди представителей обеих партий.

В опубликованном в четверг заявлении Пентагона отмечается, что пакет помощи «подтверждает давние оборонные отношения между Соединенными Штатами и Украиной – важнейшим партнером на передовой линии стратегического соперничества с Россией».

«Соединенные Штаты по-прежнему решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ», – подчеркнули в Пентагоне.