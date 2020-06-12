 

Администрация Трампа анонсировала инициативы по расширению возможностей женщин

12.06.2020, 3:10, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа анонсирует новые планы по обеспечению безопасности женщин и их вовлечению в политическую и гражданскую деятельность по всему миру.

Министерство обороны США, Министерство национальной безопасности, Государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID) в четверг анонсировали свои планы продвижения Стратегии США по проблемам женщин, мира и безопасности (WPS).

В этих планах перечисляются шаги, которые федеральное правительство предпринимает для активизации роли женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов и восстановлении стран, переживших конфликты.

«Соединенные Штаты сознают, что общества, в которых женщинам предоставляют более широкие возможности, являются более стабильными и мирными как в экономическом, так и в политическом плане», – подчеркивают в Белом доме.

В заявлении Белого дома отмечается, что администрации уже удалось достичь значительного прогресса в этом направлении.

Так, Госдепартамент модернизирует инструменты внешней политики для развития программ, направленных на более активное вовлечение женщин в процессы принятия решений, защиту от сексуального насилия и противодействие насильственному экстремизму.

Как отметил в своем заявлении госсекретарь Помпео, стратегия Госдепартамента «направлена на поддержку женщин-лидеров, вносящих вклад в мировую безопасность».

«Поддержка значимого участия женщин в поддержании мира, предотвращении конфликтов и борьбе с терроризмом приводит к повышению безопасности и достижению экономических результатов для обществ и стран по всему миру, – отметил Помпео. – План Госдепартамента предусматривает конкретные шаги по достижению наших целей в области национальной безопасности путем решения проблемы недостаточного участия женщин в усилиях по предотвращению конфликтов и обеспечению безопасности».

Министерство обороны содействует обеспечению безопасности женщин и девочек в периоды конфликтов и кризисов, а также укреплению гендерного равенства и расширению прав и возможностей в секторе безопасности.

USAID развивает программы, способствующие расширению прав и возможностей женщин в интересах урегулирования конфликтов, которые препятствуют прогрессу в области развития и угрожают мировой безопасности.

Министерство внутренней безопасности США оказывает поддержку Госдепартаменту и USAID в реализации их международных стратегий.

В заявлении также отмечается, что администрация играет лидирующую роль в мировых усилиях по расширению прав и возможностей женщин и активно сотрудничают с другими странами в этой области.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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