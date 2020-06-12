 

Еще несколько российских городов отказались от парада Победы 24 июня

12.06.2020, 3:00, Разное

…из-за пандемии коронавируса.

В Курске из-за угрозы распространения коронавируса парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли с 24 июня. Об этом заявил председатель комитета информации и печати Курской области Денис Михайлов.

Планируется, что парад в городе-герое пройдет 23 августа, когда отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

Регион находится на 23-м месте по числу зараженныхв России: в области зафиксировали 3 769 случая COVID–19, 2 048 человек выздоровели, 19 — умерли.

Ранее от парада 24 июня отказались в Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле и Петропавловске-Камчатском. Все эти регионы не входят в первую десятку в РФ по числу зараженных.

Первыми от идеи провести парад 24 июня отказались власти Пермского края, Белгородской, Орловской и Томской областей. В первых трех регионах отказ от парада объяснили рекомендациями санитарных врачей и риском распространения инфекции, мероприятие обещали провести позже. Глава Томской области Сергей Жвачкин заявил, что «никогда в жизни в Томске не проводились воинские парады».

Напомним, что в этом году 9 мая парады Победы, в том числе и на Красной площади, не состолись из-за пандемии коронавируса. Во многих городах в День Победы прошли только авиапарады. Президент Владимир Путин пообещал «обязательно» провести мероприятие в более благоприятное время и назначил его на 24 июня, которое в этом году объявил выходным.

По словам главкома Сухопутных войск Олега Салюкова, 24 июня военные парады пройдут в 28 городах России, в том числе в девяти городах-героях и 19 городах, где находятся военные штабы. В остальных регионах решение о проведении парада принимают местные власти с учетом эпидемиологической обстановки.

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Источник: Новая газета



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