 

Дочь Ефремова облила помоями наживающегося на чудовищной трагедии Малахова

12.06.2020, 2:54, Разное

В своем
твиттер-аккаунте Анна Мария опубликовала переписку с шеф-редактором телеканала
“Россия-1”, который пытается уговорить ее дать интервью. Продюсеры
уже заманили в одно из шоу мать девушки, Ксению Качалину.

Некогда талантливой актрисе, которая сейчас спивается, пообещали сделать ремонт и привести в порядок
внешность, чтобы та смогла начать жизнь с чистого листа. Анна Мария заявила, что не хочет общаться и контактировать с родительницей.

Дочь Ефремова в грубой
форме отреагировала на приглашения редактора, а также прошлась по личности
Андрея Малахова. “А, чуть не забыла. Малахов, который у вас работает, – ***. Так ему от меня и передайте”, – написала она.

Анна Мария уверена, что добро, которое пообещали ее матери, делается
исключительно ради пиара. Девушка отметила, что не собирается общаться с журналистами “России-1” особенно после того, что они о ней наговорили.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Июн 2020 в 4:21 PDT

Однако же редактор программы попытался продавить дочь Ефремова, напомнив, что та принимала участие в передаче Леры Кудрявцевой. “Вы там говорили о маме, это было действительно трогательно. Пожалуйста, не будьте так категоричны”, – пишет сотрудник телеканала. В ответ девушка предложила авторам программы пообщаться со своей совестью.



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