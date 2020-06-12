 

Дочь Бородиной шокировала народ своей красотой: Глаз не оторвать

12.06.2020, 2:54, Разное

Как отметила звезда, наконец-то ее девочка доросла до того возраста, когда сможет самостоятельно прочитать поздравление в соцсетях. Несмотря на то, что у Маруси, как ее ласково называет мама, нет личного аккаунта в “Инстаграм”, она все равно следит за родительницей в Сети.

Ксения Бородина отметила, что дочь с раннего детства удивляла ее скромностью, терпением, сильным характером и необъятной любовью. Телеведущая заявила, что когда родила Марусю, ей было 26 лет, и она ничего не знала о детях.

Знаменитость попросила дочь еще немного побыть малышкой для нее. “Пусть еще длится долго твое детство”, – умоляет Ксения Бородина. Она отметила, что им с девочкой пришлось многое пройти вместе, и поблагодарила за то, что Маруся всегда была ей опорой.

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Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 9 Июн 2020 в 3:33 PDT

Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили особую красоту 11-летней дочери теледивы. “Я помню, когда ее увидела, она была маленькой, не могла оторвать глаз, какая красивая девочка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Замечательный ребенок🙏🏻 с днём Рождения, красавица Маруся”, “Великолепная девочка, скромная и очень красивая. С днем рождения!” – отметили в комментариях.



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