Около главного храма ВС в Подмосковье установили памятник матерям победителей

12.06.2020, 2:48, Новости дня

Образ матерей победителей увековечен установкой скульптуры в подмосковном парке «Патриот», между главным храмом Вооруженных сил РФ и галереей «Дорога памяти», сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

«На территории храмового комплекса есть еще третья составляющая, которая взаимоувязывает храм и «Дорогу памяти», – это скульптура «Матерям победителей», – цитирует Иванова ТАСС.

По его словам, скульптура высотой почти 9 метров имеет сакральный объединяющий смысл. «Мы понимали, что есть много важных скульптур и памятников, посвященных Великой Отечественной войне, конечно, это Родина-мать и много других, но мы также понимали, что нам нужно создать что-то такое, что объединило бы разрозненность многоконфессиональную, различные религии, различные страны», – рассказал Иванов.

Он отметил, что главный храм ВС РФ – православный, «Дорога памяти» – «это история для всех».

«Но должно быть что-то еще объединяющее между «Дорогой памяти» и храмом. И появилась скульптура матери. Это мать без лица. То есть невозможно сказать, какой она религии или к какой конфессии она относится. Это наша благодарность матерям победителей», – подчеркнул замминистра.

Храм Вооруженных возведен в подмосковном парке «Патриот» на добровольные пожертвования в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея его строительства принадлежит министру обороны Сергею Шойгу.

Сам Шойгу рассказывал о храме, а также о главной иконе храма, созданной по предложению и на средства президента РФ Владимира Путина.

Изначально открыть и освятить храм планировалось ко Дню Победы, однако из-за коронавируса торжественные мероприятия перенесли на 14-е июня.