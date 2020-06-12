 

Новое открытие сделает аутоиммунные заболевания излечимыми

12.06.2020, 2:35, Новости дня

Иммунная система поддается «переобучению» и может не распознавать свои белки как чужеродные. Подобные атаки приводят к развитию аутоиммунных заболеваний.

Команда ученых занималась изучением сложных механизмов Т-клеток, контролирующих иммунную систему организма, и выявила, что они могут быть «переучены». Это позволит предотвратить нападки на собственные клетки.

Во время исследования специалисты обнаружили, что при распознавании основного белка миелина иммунитет можно обмануть с помощью введения многократных доз высокорастворимого фрагмента белка. С помощью такого обучения ученые смогли предотвратить атаки лейкоцитов на основной белок миелин. Процесс такого обучения записывается в генах, заглушающих отклик иммунитета на собственные клетки.



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