Эксперты рассказали, почему одни горы выше других

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12.06.2020, 2:35, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что высота крупных горных хребтов определяется тектоническими силами, которые удерживают горы на определенном уровне. Ранее считалось, что их высота определяется соотношением скоростей подъема и эрозии.

Специалистами была проанализирована прочность различных литосферных плит, а также рассчитаны силы, которые действуют вдоль границ их раздела. Эти данные ученые получили из измерений теплового потока на границах сходящихся плит. Эксперты учли реологические свойства плит и силу сдвига вдоль активных субдукционных разломов.

Результаты моделирования указали на то, что высота гор зависит от соотношения тектонических сил и изостатического равновесия земной коры и мантии, который удерживает горы на плаву над горячим и мягким материалом мантии.



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