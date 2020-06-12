Обнаружено средство против опасного вида рака

12.06.2020, 2:35, Новости дня

Учеными был обнаружен новый способ лечения опасного рака поджелудочной железы, который основан на комбинированной терапии.

Во время исследования обнаружилось, что применение терапевтического соединения SapC-DOPS оказывает пользу во время доставки химических препаратов, которые нацелены на раковые клетки поджелудочной железы. Соединение SapC-DOPS является искусственной везикулой, которая изготовлена из микроскопических компонентов клетки.

По словам ученых, система доставки SapC-DOPS может улучшить эффективность лекарственных средств по той причине, что везикулы способны избирательно воздействовать на пораженные ткани, которые имеют биомаркер.