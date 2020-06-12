Для россиян “Авифавир” будет бесплатным

12.06.2020, 2:16, Новости дня

Первые партии нового препарата для лечения коронавируса – "Авифавира" — начали поступать в российские больницы. Это эффективное лекарство производят при поддержке Фонда прямых инвестиций. Для россиян препарат будет бесплатным.

Тридцать пять регионов РФ получат препарат "Авифавир" уже в июне. Всего это порядка 60 тысяч курсов лекарства от COVID-19. Первую партию уже привезли в Ленинградскую область. Заместитель главного врача по лечебной работе ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им А. Ф. Калмыкова" Анастасия Курыдкашина говорит: "Сегодня наконец то мы получили этот препарат. Будем активно использовать его для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией".

Доставили препарат и в две больницы Великого Новгорода — там уже прошла разгрузка "Авифавира". На каждой упаковке промаркирован индивидуальный цифровой код, а проверить подлинность лекарства можно с помощью мобильного приложения "Честный знак".

Получили первую партию "Авифавира" и в медучреждениях Татарстана. Врачи уже готовы приступить к работе с новым лекарством. Заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Фарида Яркаева сообщила: "Сегодня он уже отправляется в город Набережные Челны, в клинику в Казани. Препарат применяют при средних и тяжелых формах коронавирусной инфекции. Профиль безопасности его подтверждается в клинических испытания".

Лечить коронавирус "Авифавиром" в ближайшее время начнут и в Кировской области. Первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов рассказал: "Мы получаем первую партию — 600 упаковок — которая будет распределена между всеми инфекционными госпиталями, и все нуждающиеся в этом препарате пациенты его получат".

"Авифавир" основан на базе противовирусного медикамента "Фавипиравир". Этот препарат хорошо изучен, в Японии его применяют с 2014 года для лечения тяжелых форм гриппа. Одно из главных достижений "Авифавира" — сокращение продолжительности заболевания вдвое. Его биологически активное вещество блокирует размножение целого ряда вирусов.

На прошлой неделе состоялась встреча Владимира Путина с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, который доложил президенту о производстве препарата "Авифавир" и перспективах его широкого использования.

"Что касается препаратов. Как вы знаете, вначале вообще не было препаратов для борьбы с коронавирусом, и мы сфокусировались на поиске наиболее эффективных препаратов, которые бы помогли нашим медикам защищать граждан. Совместно с компанией "ХимРар" мы на паритетных основах в рекордные сроки создали компанию, которая стала производить "Авифавир". Это препарат, подавляющий размножение вируса. Минздрав на прошлой неделе зарегистрировал этот препарат, он стал первым в РФ зарегистрированным препаратом против коронавируса", — сообщил Кирилл Дмитриев главе государства.

Однако в свободную продажу "Авифавир" пока не поступит — он будет назначаться медиками при лечении в стационаре. Сейчас специалисты проводят финальный этап клинических исследований лекарства. В нем принимают участие 330 пациентов из разных городов России. Тем временем, в РФПИ заявили, что при необходимости готовы увеличить производство "Авифавира" до 2 миллионов курсов в год.