Клоун Вячеслав Полунин отмечает юбилей

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12.06.2020, 2:16, Новости дня

В пятницу, 12 июня, знаменитый актер, режиссер и клоун Вячеслав Иванович Полунин отмечает свое 70-летие. Он родился 12 июня 1950 года в городе Новосиль Орловской области, еще в школе самостоятельно начал заниматься искусством пантомимы.

По окончании средней школы Вячеслав Полунин поступил в Ленинградский энергетический институт, но ушел с третьего курса. Высшее образование он получил в Ленинградском государственном институте культуры имени Н.К. Крупской, и на эстрадном отделении ГИТИСа.

В 1968 году Полунин создал студию пантомимы, из которой со временем вырос клоун-мим-театр "Лицедеи". За время его существования были созданы спектакли "Фантазеры", "Чурдаки", "Из жизни насекомых", "Асисяй-ревю", "Катастрофа", музыкальная миниатюра "Блю-блю-блю-канари", выпущено более десяти программ, напоминает РИА Новости.

Знаменательным для Полунина стал 1981 год, когда на телевизионном "Новогоднем огоньке" он выступил с номером "Асисяй", изображая маленького, наивного и трепетного человечка в желтом комбинезоне с красным шарфом и в красных тапочках.

В 1991 году Вячеслав Полунин закрыл театр "Лицедеи", создав культурный центр "Академия дураков", который начал работу по возрождению карнавальных традиций в России, проводил крупные фестивали и праздники.

С 1996 года Полунин он гастролирует по всему миру со своим ставшим знаменитым спектаклем "Снежное шоу". Помимо спектаклей на сцене, он активно работает в области уличного театра, осуществив ряд проектов международного уровня.

Вячеслав Полунин – Народный артист России, в 2011 году он был награжден российским орденом Дружбы. Также он лауреат многочисленных российских и зарубежных театральных премий



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