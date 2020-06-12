Нидерланды призвали США не вводить санкции против сотрудников МУС
12.06.2020, 2:08, Новости дня
Нидерланды крайне обеспокоены мерами Соединенных Штатов в отношении базирующегося в Гааге Международного уголовного суда (МУС), сообщил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.
«Призываем США не вводить санкции в отношении сотрудников МУС. Нидерланды полностью поддерживают МУС и продолжат делать это. МУС является критически важным инструментом в борьбе с безнаказанностью и соблюдении норм международного права», – приводит слова главы МИД Нидерландов ТАСС.
В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции против сотрудников МУС. В мае Госдеп пригрозил МУС «последствиями» за «попытки суда выйти за пределы своей юрисдикции»
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о противостоянии США с Международным уголовным судом.
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